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「林肯號」停靠泰國 美國大兵上岸先衝哪裡？

編譯吳孟真／綜合外電
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美國海軍「林肯號」抵達泰國東部林查班港，船員3日在芭達雅步行街與一隻貓頭鷹合影。...
美國海軍「林肯號」抵達泰國東部林查班港，船員3日在芭達雅步行街與一隻貓頭鷹合影。 (路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：林肯號航艦停靠泰國林查班港，船員上岸補給與休息。
  • 重點二：官兵趁短暫休假購物、吃漢堡、做美甲與足部護理。
  • 重點三：芭達雅商家把握美軍到訪，預估帶來上億泰銖商機。

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦自去年11月離開母港聖地牙哥後，在海上度過286天，周三（2日）抵達泰國東部林查班港，預計停留七天。許多船員藉上岸休息的機會，買買襪子、吃點像樣的食物，或做足部護理。

距離港口不遠的旅遊勝地芭達雅，以紅燈區和五光十色的夜生活聞名，但許多船員想要的其實很簡單。化名提姆的船員，在購物中心的Vans門市買襪子時說，「就是像這樣，簡單的東西」。

周四上午，當地Colour Nail美甲沙龍座無虛席。「林肯號」男女船員紛紛在此做足部護理，舒緩長期部署的疲憊，店外還有人排隊等候。

首次部署的亞當（化名）在漢堡王點了兩個漢堡，還打算訂製西裝，遊覽泰國東岸。第四次出海部署的大衛（化名），則在H&M買了凱蒂貓玩偶要送妻子。他說，這次部署對新人而言，確實很長。

此前，「林肯號」屢傳生活條件惡化、官兵心理健康不佳，甚至有人企圖輕生，相關消息登上全球媒體，也引發外界對川普對伊朗戰爭的批評。艦長承認新鮮蔬果供應不足，但稱生活條件的相關報導，大多有所誇大。

亞當說，生活水準下滑主因「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間的作戰狀態所致，而非破紀錄的部署時間。船員馬可（化名）表示，當時補給恐增加艦艇暴露風險，因此條件惡化難以避免。

當地商家則把握商機，紛紛掛出歡迎美軍的告示，並祭出優惠。裁縫店Tito Fashion打出「美國海軍專屬，24小時內交件」的廣告，泰式餐廳Imm-Oon Na則提供軍人九折優惠。

美國海軍「林肯號」2日抵達泰國東部林查班港，船員在海上部署286天後，終於有機會...
美國海軍「林肯號」2日抵達泰國東部林查班港，船員在海上部署286天後，終於有機會上岸休息。(路透)

購物中心內，Nike、維多利亞的秘密和星巴克在內的美國品牌店家，都表示銷售明顯增加。一名American Eagle店員表示，淡季每日銷售額通常是7萬泰銖（2,128美元），但「林肯號」抵達後，周三單日業績就突破20萬泰銖。

芭達雅期待「林肯號」官兵注入經濟活水。中東戰爭已衝擊泰國觀光，雨季也使旅遊活動降溫。市長波拉梅特估計，若每名水兵每日消費100至150美元，這次「林肯號」到訪，可望帶來約1億泰銖（300萬美元）的經濟效益。

「林肯號」屢傳生活條件惡化、官兵心理健康不佳，甚至有人企圖輕生，相關消息登上全球...
「林肯號」屢傳生活條件惡化、官兵心理健康不佳，甚至有人企圖輕生，相關消息登上全球媒體，也引發外界對川普對伊朗戰爭的批評。 (路透)

精華 FAQ

  • 林肯號自去年11月離港後已在海上286天，這次停靠泰國林查班港並預計停留7天，主要讓長期部署的官兵上岸休息、補給與短暫調整生活狀態。

  • 許多船員先去買襪子、吃漢堡、做美甲或足部護理，也有人準備訂製西裝、購買禮物。這些選擇顯示他們最需要的是日常舒適、基本補給與放鬆。

  • 當地商家紛紛推出美軍優惠與快速交件服務，美國品牌店銷售明顯上升，部分店家單日業績翻倍。市長估計，若消費持續，總經濟效益可達約1億泰銖。

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