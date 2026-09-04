好市多果乾酸種麵包爆料實在 華人曝「邪惡吃法」

網友分享好市多購買的麵包吃法，他將麵包搭配起司、火腿與蔬菜製成三明治，直呼成品「太絕了」。麵包示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Charles Chen）

AI摘要 文章摘要整理： 小紅書網友分享好市多櫻桃莓果酸種麵包，因果乾堅果料多、回烤香氣足，還搭配起司火腿做成甜鹹三明治，引發網友討論保存與加熱方式。

美國好市多 (Costco )經常推出各式烘焙新品，一名小紅書華人 網友Mandy近日分享購入Kirkland Signature「Cherry Berry Sourdough Bread」櫻桃莓果酸種麵包，切開後可見大量果乾與堅果，回烤後香氣十足。Mandy更將麵包搭配起司、火腿與蔬菜製成三明治，直呼成品「太絕了」，貼文也吸引不少網友交流保存及加熱方法。

從Mandy分享的照片可見，這款酸種麵包每條淨重800公克，外皮呈現深褐色，內部則分布櫻桃、莓果等果乾及堅果。Mandy形容用料相當紮實，甜味主要來自果乾，麵包本體並不會太甜，經烤箱回烤後外層酥香、內部依然柔軟，已被她列入日後常備的麵包清單。

Mandy也公開她的三明治做法，先將麵包回烤再切開，趁熱放上布里起司（Brie Cheese），接著疊入義式臘腸、火腿及生菜，最後依個人喜好加入芥末醬。鹹香肉片與濃郁起司，搭配果乾酸種麵包的微甜風味，形成甜鹹交錯的層次。她同時推薦照片中的Power Crunch草莓奶油口味蛋白棒，認為口感接近威化餅，不會過度甜膩，也不像部分蛋白棒需要費力咀嚼。

不少網友提醒，這類大型麵包開封後容易逐漸變乾，建議先切片或分裝冷凍，需要食用時再放進烤箱，以華氏350度回烤約4分鐘；也有人將冷凍麵包用蒸的方式加熱，能呈現另一種柔軟口感。Mandy則表示，麵包密封保存至隔天後再回烤，切開仍然柔軟，不過因家人共同分食，短短兩天便已吃完。

至於是否為Costco新品，留言區出現不同說法。部分網友表示，芝加哥等地至少一年前就曾販售相似產品，洛杉磯也有消費者稱已吃過多年；另有人指出，過去常見的是圓形Cranberry Walnut Loaf蔓越莓核桃麵包，Mandy購入的則是長方形Cherry Berry版本，各地門市上架時間及品項可能不同。另有網友推薦迷迭香鹹味麵包，直言香氣更濃，但也因味道很好，笑稱買回家後很快整條吃完。

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