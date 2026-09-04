7部「先婚後愛」古裝劇推薦 白鹿、丞磊「莫離」雙強拉扯最帶感

「先婚後愛」一直是古裝劇中的熱門設定，男女主角可能因家族安排、利益交換或一道賜婚被迫綁在一起，從最初互相防備、各懷心思，到共同經歷危機後逐漸交付真心。圖為「莫離」。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理7部古裝「先婚後愛」題材劇，從長風渡、莫離到花間令，說明各劇如何透過婚約、磨合與危機推進感情，並補充重生、權謀與探案等看點。

「先婚後愛」一直是古裝劇中的熱門設定，男女主角可能因家族安排、利益交換或一道賜婚被迫綁在一起，從最初互相防備、各懷心思，到共同經歷危機後逐漸交付真心。根據「搜狐」整理7部帶有婚約、婚後培養感情或相似情感拉扯的古裝劇，既有甜寵日常，也融合重生、權謀、探案及奇幻元素。

1.「寧安如夢」：重生改命遇上偏執帝師

主演：白鹿 、張凌赫

白鹿飾演的姜雪寧前世費盡心機成為皇后，最終卻在宮變中被逼自盡。重來一次，她只想遠離權力、改寫自己與身邊人的結局，卻仍陰錯陽差入宮成為伴讀，並拜冷峻深沉的帝師謝危為師。

姜雪寧與謝危起初互相試探，兩人各自背負祕密與執念，直到共同捲入朝堂風波，才逐漸成為彼此最信任的人。嚴格而言，「寧安如夢」並非典型「先婚後愛」，但兩人從利益合作、互相防備到相知相守的拉扯感，仍符合喜愛此類題材觀眾的口味。

2.「長風渡」：盲婚啞嫁成就雙向成長

主演：白敬亭、宋軼

宋軼飾演的布商之女柳玉茹，一心想透過婚姻獲得安穩人生，卻意外嫁給遠近聞名的紈褲公子顧九思。兩人婚前缺乏了解，成婚初期更是矛盾不斷，只能在一紙婚約下勉強磨合。

隨著家道中落、亂世來臨，顧九思從貪玩的富家少爺成長為心懷百姓的有志青年，柳玉茹也憑藉經商頭腦撐起家庭。兩人的感情沒有一蹴可幾，而是在患難中逐漸建立信任，從貌合神離走向同心同德，是近年最具代表性的先婚後愛古裝劇之一。

「先婚後愛」一直是古裝劇中的熱門設定，男女主角可能因家族安排、利益交換或一道賜婚被迫綁在一起，從最初互相防備、各懷心思，到共同經歷危機後逐漸交付真心。圖為「長風渡」。（取材自豆瓣）

3.「惜花芷」：落難千金攜手冷面司使

主演：胡一天、張婧儀

張婧儀飾演的花芷原本只想低調生活，卻因花家遭逢巨變、男性族人被流放，不得不站出來扛起全族生計。她憑藉膽識與經商能力突破困境，也在過程中遇見身分神祕的顧晏惜。

顧晏惜表面上是行事冷峻的七宿司使，背後則有皇族身分及難以言說的責任。他與花芷從互相欣賞到彼此扶持，感情建立在理解與尊重之上。該劇實際上不是利益聯姻題材，但女主獨立成長、男女主並肩面對家族與朝堂風波的情節，同樣具有婚戀古裝劇的細膩質感。

4.「為有暗香來」：重來一次才看清真心

主演：周也、王星越

周也飾演的華淺前世為了嫁給仲夜闌不惜使出手段，最終連累家族走向覆滅。獲得重新選擇的機會後，她不再執著於錯誤的感情，而是努力彌補過錯、挽救親人，並重新審視身邊每一個人的真心。

王星越飾演的仲溪午始終默默關注華淺，克制而深沉的感情成為劇中一大看點。這部作品並非傳統先婚後愛，重點更接近重生贖罪及情感覺醒；華淺在家族、愛情與自我之間作出選擇，也讓故事多了一層遺憾與宿命感。

5.「花間令」：大婚命案牽出愛情謎局

主演：鞠婧禕、劉學義

「花間令」從一場離奇大婚揭開序幕。楊采薇與潘樾重逢後準備成婚，沒想到新婚當日便發生命案；深愛潘樾的上官芷則與楊采薇換臉，使案件真相更加撲朔迷離。此後，頂著上官芷容貌的楊采薇與潘樾攜手查案，逐步追查背後陰謀。

該劇將古裝愛情與懸疑探案結合，男女主角在破解一樁樁案件的過程中重新認識彼此。雖然不是契約婚姻設定，但「婚約開局＋身分錯置」製造出強烈情感懸念，適合喜歡探案、反轉及感情拉扯的觀眾。

「先婚後愛」一直是古裝劇中的熱門設定，男女主角可能因家族安排、利益交換或一道賜婚被迫綁在一起，從最初互相防備、各懷心思，到共同經歷危機後逐漸交付真心。圖為「花間令」。（取材自豆瓣）

6.「永夜星河」：穿書攻略展開奇幻愛情

主演：虞書欣、丁禹兮

虞書欣飾演的凌妙妙意外穿進小說「捉妖」，成為原本戲分有限的反派女配。為了回到現實世界，她必須完成系統交付的任務，其中最困難的一項，便是攻略丁禹兮飾演、性格敏感又難以接近的慕聲。

凌妙妙與慕聲一路跟隨捉妖小隊冒險，從彼此看不順眼到逐漸建立信任，並揭開角色身世與世界危機。原文所稱「穿進古畫並締結婚約」並非實際劇情，但作品同樣具備歡喜冤家、日久生情及共同冒險等元素，奇幻設定與輕喜劇節奏也是主要亮點。

7.「莫離」：賜婚開局上演雙強權謀

主演：白鹿、丞磊

改編自小說「盛世嫡妃」的「莫離」，由白鹿飾演離山書院長女葉璃、丞磊飾演定王墨修堯。葉璃看似溫婉無害，實際上背負諸多祕密；她被迫嫁給雙腿殘疾、同樣深藏心機的墨修堯，兩人一個想追查真相、一個試圖翻轉局勢，婚姻起初只是各取所需。

從互相猜忌到共同布局，葉璃與墨修堯逐漸卸下戒心，成為可以託付性命的盟友。雙強博弈、克制感情及宿命復仇交織，使這段關係不只停留在甜寵層面，也是7部作品中最貼近「婚約在前、真心在後」設定的新作。

上述7部作品並非全部屬於嚴格定義的「先婚後愛」，「長風渡」與「莫離」最符合主題，「花間令」則以婚約及大婚命案推動故事；「寧安如夢」、「惜花芷」、「為有暗香來」及「永夜星河」更偏向先合作、後動心或從防備走向相愛。雖然設定各異，共同看點仍是男女主角在危機與磨合中認識彼此，讓感情從利益、誤會或命運安排，逐步轉化為真心。