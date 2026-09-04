自己做炒蛋總是又硬又乾？ 關鍵在起鍋時機

烹飪專家分享做出柔嫩炒蛋的關鍵。炒蛋示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 炒蛋別等全熟才起鍋，否則容易變硬又乾癟。

炒蛋別等全熟才起鍋，否則容易變硬又乾癟。 重點二： 最佳時機是蛋塊將凝固但仍保有光澤與濕潤。

最佳時機是蛋塊將凝固但仍保有光澤與濕潤。 重點三：利用餘溫烹飪與中小火翻炒，可做出柔嫩口感。

很多人做炒蛋的時候，習慣等到蛋完全熟透再盛盤上桌，雖然蛋液看起來還濕潤、沒有完全凝固時，多煮一下似乎是比較保險 的做法，但其實這正是炒蛋從柔嫩轉為乾癟的時刻，尤其在忙碌的早晨，一邊烤吐司、倒咖啡、準備午餐，很容易讓炒蛋煮過頭。Simply Recipes報導，烹飪專家奧斯本（Kris Osborne）說，她建議當炒蛋看起來還差一點就熟的時候，就應該起鍋，利用餘溫把蛋煮熟。

奧斯本說，蛋很容易煮過頭，因為關火之後還會繼續加熱，蛋本身會保留熱能，即使關掉爐火，熱能也會持續傳給蛋，此現象稱為餘溫烹飪（carryover cooking），代表盤子裡的蛋熟度可能比剛從鍋中拿出時更高。如果把蛋留在鍋中太久，原本柔嫩滑順的蛋，可能很快變得又硬又乾，甚至口感如橡皮。所以當炒蛋看起來已經熟了，不要只關掉爐火，讓雞蛋 繼續留在鍋裡，而應該趕快裝盤。

奧斯本說，最好在蛋塊大致凝固，但仍帶有光澤和濕潤時起鍋，此時蛋塊應該足夠柔軟，傾斜鍋子時會稍微塌陷，用鍋鏟劃過炒蛋時，蛋塊能輕鬆移動，觸感柔軟而不是有彈性。蛋塊外觀應該比最後入口時再軟一點，但鍋內不該有任何流動的生蛋液，理想是柔軟、凝固的蛋塊，而不是在鍋裡流動的蛋液。

奧斯本說，起鍋時機就是炒蛋看起來全熟的前一瞬間，接著就讓餘溫加熱，所以看到炒蛋呈現柔軟、絲滑質地，不只要關爐火，同時拿起鍋鏟將蛋裝到盤中。奧斯本說，她會先把盤子放在爐子旁準備，就不用等到早餐快煮過頭時，才手忙腳亂找盤子。

奧斯本說，想掌握起鍋時機，可以將爐火固定在中小火，用有彈性的矽膠鍋鏟輕柔翻炒，有助於炒出柔嫩、蓬鬆的蛋塊，稍微放慢加熱速度，比較容易在雞蛋熟過頭之前，掌握最佳起鍋時機。所以當炒蛋看起來比理想熟度稍微柔軟、有光澤時，就可以放心盛盤，坐下來享用時，炒蛋會在餘溫作用下繼續煮熟，最後就能呈現出預期的柔滑、美味口感。