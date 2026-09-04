懶人包／林肯號海上部署286天 鏽成「髒車」：它經歷了什麼？

2026年9月2日，美國海軍核動力航空母艦「亞伯拉罕‧林肯號」（CVN-72）駛入泰國春武里府林查班深水港。此前，該艦在中東地區執行了長期部署任務。(歐新社)

美國海軍核動力航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)9月2日結束創紀錄的286天海上部署，終於駛入泰國東部林查班港，這是林肯號自去年11月展開這趟部署以來，連續在海上264天後首次完整靠港休整。經歷長期部署，艦體出現大片鏽蝕斑塊，艦長基勒(Dan Keeler)形容航艦「看起來就像停車場裡的一輛髒車」。

艦上5千名疲憊不堪的官兵對重返陸地感到無比期待，雖然他們有不得進入芭達雅艷舞酒吧、藥局等嚴格規定，但水兵布里斯(Breese)直呼：「現在感覺很不真實，就像在做夢一樣。」

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286天發生什麼事？

林肯號2025年11月21日從聖地牙哥出發，原訂今年5月結束部署，卻一路延長至9個月。艦隊除了去年12月曾短暫停靠關島、以及在阿曼補給一次物資外，林肯號長時間未進行完整港口停靠。

美伊戰爭期間，林肯號持續支援對伊朗的軍事行動，艦上戰機出擊，並協助維持對伊朗港口的封鎖任務，是這場戰事中美軍在區域內最重要的海上戰力之一。

今年8月中旬，美國中央司令部宣布，另一支航艦打擊群「華盛頓號」(USS George Washington)已抵達中東戰區，準備接替林肯號的任務；8月20日，林肯號正式離開中東海域啟程返航。這項輪替讓美國在太平洋地區一度出現暫時沒有部署任何航空母艦的空窗期。而林肯號評估需要四到五周才能返抵聖地牙哥母港。

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它為什麼不能靠港補給？

林肯號之所以打破現代美國航艦未靠港紀錄，原因在於2月28日美伊戰爭爆發後，美軍在中東的整條後勤補給線遭到嚴重破壞。戰爭爆發首日，伊朗即以飛彈和攻擊型無人機重創美國海軍位於巴林的基地，摧毀了美軍數十年來在當地仰賴的重要後勤樞紐。

巴林基地遭重創後，美國海軍被迫另尋補給方案，五角大廈把目光轉向印度洋中部的迪亞哥加西亞島(Diego Garcia)英國基地，該島距離兩個航艦打擊群在阿曼灣的作業區遠達3541公里。但這座偏遠基地本身也未能倖免，伊朗3月20日向該島發射兩枚中程彈道飛彈，一枚墜入印度洋未達目標，另一枚遭美國海軍軍艦擊落。

除了補給樞紐被毀，林肯號原本可供官兵上岸休息的兩個「自由港」：巴林港與阿拉伯聯合大公國富吉拉港也完全落入伊朗飛彈射程範圍，使得官兵無法上岸休假。

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5000名官兵撐了多久？

長時間看不到陸地，對艦上約5000名官兵造成實質衝擊。艦上物資與生活條件持續惡化：新鮮蔬果因補給困難而停止供應，肥皂與牙膏必須控管，浴室潮濕發霉，廁所與洗衣設備故障，熱水供應也不穩定，加上每日長達12到16小時的工作班表。8月初，一名隸屬艦上航空聯隊的水兵落海，獲救後被送離軍艦接受進一步醫療照護，事發原因仍在調查中。

軍眷的擔憂與思念，是這場漫長部署中最真實的一面。

芝加哥籍母親麥加瑞(Christi McGarey)的兒子路德維希(Marshall Ludwig)在艦上服役，她表示得知兒子雙腳終於踏上陸地，「真的鬆了一口氣」，並提到自兒子部署以來，兩人聯繫十分有限。丹尼爾斯(Trayoni Daniels)的母親卡佛(Kendra Carver)則說，自兒子部署以來幾乎無法通話,最在意的仍是「他到底什麼時候能回來」。一名匿名的水兵親屬表示，其家人在軍艦出海後體重下降65磅(29公斤)，家人也證實船上有人出現嚴重心理危機。

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「還不夠久」——川普這樣回應

面對外界對林肯號官兵身心狀況的擔憂，美國總統川普不僅未表達關切，反而在8月中旬公開表示，這艘航艦部署得「還遠遠不夠久」。他並稱林肯號相關報導是假新聞。

這番說法，讓原本屬於軍事後勤層面的問題，一路延燒成政治爭議。多名軍眷向媒體表達憤怒，一名水兵家屬也批評，川普的發言是「糟糕透頂的溝通方式」，只會讓5000名官兵和陸戰隊員感覺不受重視，對士氣毫無幫助。

對於川普聲稱270天部署「遠遠不夠久」的言論，艦長基勒回應「總統的言論僅代表他自己」。

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當媒體開始揭露，事情又變了

在這場爭議延燒過程中，軍方刊物「星條旗報」(Stars and Stripes)扮演了關鍵角色。

該報8月11日刊出一篇關於林肯號艦上狀況的報導，直接引發外界對川普向伊朗開戰的新一波批評。五角大廈隨即在隔天下令，將發行人萊德勒(Max Lederer)、總編輯史萊文(Erik Slavin)與記者科特(Lara Korte)解職。萊德勒等3人8月27日正式向華盛頓特區聯邦地方法院提告國防部，主張他們遭違法解僱，已侵犯憲法第一修正案保障的言論自由，並要求復職。目前這起訴訟仍在審理中。

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2026年9月2日，美國軍方人員抵達泰國芭達雅硬石酒店，參加歡迎儀式。(路透社)

(本文來源：美聯社、路透、CBS、BBC)