用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

OpenAI執行長奧特曼。(路透)

最近網路上流傳「每使用一次AI要耗費500毫升的水」的說法，引起熱議，也成為反對AI數據中心興建人士的新論點。對此，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman)表示，這個說法被誇大了，他說，用ChatGPT 查詢3.8萬次所耗費的水資源，與加州生產1顆杏仁差不多。

奧特曼在近日與記者希斯(Alex Heath)錄製的Podcast節目上，回應了一些關於AI的負面消息。

奧特曼表示，他看到網路上流傳的說法，「好像每次運行1次ChatGPT查詢，就相當於你連續淋浴6個小時」，他接著說，雖然沒有具體數據、僅憑記憶，「但應該差不多每3萬8000次ChatGPT查詢消耗的水量，就相當於加州生產一顆杏仁的水量」。

「那些一次吃下12顆杏仁的人，並不會覺得自己對水資源做了什麼可怕的事」，奧特曼補充說。

他也提到，AI數據中心的確曾經使用過蒸發冷卻技術，「但那已經是很久以前的事了」，「現在一座現代化的超大型數據中心，用水量和一棟辦公大樓差不多」。