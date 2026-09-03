3款電動自行車 不妨趁勞工節優惠入手

電動自行車示意圖。（中新社）

想讓你的下一次騎乘更精彩嗎？今年勞工節(Labor Day)，有更多理由讓你走出戶外，騎得更遠，甚至是入手一輛電動自行車（電單車）。

無論你理想的交通工具是適合全家共享的經濟型電動自行車，還是能讓青少年擁有更多自主權的功能型電動自行車，亦或是能減少駕車出行的強勁通勤車，Lectric、Monarc和Juiced等品牌都針對不同類型的騎行者量身打造。

以下是2026年勞工節的電動自行車優惠：

1. Lectric電動自行車

想體驗電動自行車卻又不想花太多錢？ Lectric電動自行車讓你能輕鬆找到價格親民又易於上手的車型，其產品線涵蓋日常通勤、家庭出遊、上下班通勤以及更具冒險精神的騎行等各種需求。

即日起至9月8日(周二)，購買指定Lectric車型的顧客即可獲贈價值高達694元的免費配件。

優惠涵蓋Lectric全系列車型，包括 XP4、XP Lite、XP Trike 2 750、XPress 2、XPeak和XPedition 2.0，不同車型贈送的免費配件種類各異，包括車架、擋泥板、前燈、座管、手機支架、車鎖等等實用配件。

2. Monarc 自行車

為青少年或更小的孩子購買電動自行車是一項需要多方考量的挑戰。他們想要一輛既刺激又性能卓越、騎乘樂趣十足的自行車，而家長則希望能夠參與其中，從而增強孩子的信心。

即日起至9月8日，凡購買Monarc Marker或Tracer電動自行車的顧客，均可獲贈價值229元的智慧頭盔。這款智慧安全帽配備語音導航、整合式方向燈和煞車燈與藍牙通話功能，並可與Monarc的後方車輛警報系統搭配使用，提供後方交通警報。

3. Juiced自行車

有些電動自行車騎士只是想尋找一種簡單的出行方式；有些人則追求強勁的動力、超長的續航里程以及足以彰顯個性的氣場，讓他們的騎行不僅僅是代步工具，更是一種身份的象徵。

Juiced正是能滿足這些需求的典範。該品牌標誌性的摩托車風格電動自行車專為愛好者、追求性能的騎行者、升級換代的買家以及希望提升騎行體驗的通勤者而設計。注重動力、速度、性能和工程技術，Juiced將獨特的摩托車風格融入日常騎乘。

即日起至9月8日，凡購買Juiced Scrambler硬尾或全避震車型的顧客，均可獲贈價值245元的優質配件，包括車把包、車把墊、擋泥板、車頭蓋板、貼紙套裝和個人化銘牌等。