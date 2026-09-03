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別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

編譯梁采蘩／即時報導
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賓州大學心理學教授、「恆毅力」作者達克沃斯在紐約時報客座評論刊文，揭開成功人士真...
賓州大學心理學教授、「恆毅力」作者達克沃斯在紐約時報客座評論刊文，揭開成功人士真正共有、卻最容易被忽略的一個習慣。（路透／Alamy）

賓州大學心理學教授、「恆毅力」（Grit）作者達克沃斯（Angela Duckworth）長年研究一個問題：是什麼讓一些人能在各自領域脫穎而出？她曾把熱情與毅力視為長期成功的重要條件，但研究企業領袖、創業家與其他傑出人士後，她愈來愈確信，真正走得遠的人，還有另一個經常被忽略的共同特徵，而且與美國社會推崇的「靠自己成功」幾乎背道而馳。

達克沃斯近日在紐約時報客座評論刊文，先談起5年前的一場意外。當時她與86歲的母親在邁阿密外海浮潛，兩人被海流沖到船後方，母親嗆水後失去意識。達克沃斯一度拚命踢水、試圖靠自己把母親拖回安全處，但力氣很快耗盡。

最後，她改用一手托住母親的頭，另一手高舉揮舞，大聲呼救。救援人員趕到後，把母親拉上船、送上岸，再交給醫療人員救治。如今母親已91歲。

達克沃斯指出，多數人都知道，性命危急時刻必須求救，但在日常生活與職場，卻被美國文化崇尚白手起家與獨立奮鬥的觀念束縛。愛迪生、賈伯斯等成功者，也經常被描述成憑一己之力克服困難的英雄人物。

然而，她研究過的傑出人士，幾乎都把自己的成就歸功於身邊一群支持者。她認為，這才是成功人士真正共有、卻最容易被忽略的習慣：知道自己何時需要別人，並且願意開口求助。

研究顯示，孩童時期知道何時該向人求助，是影響學習與成績的重要能力；主動尋求協助的大學生，表現通常也優於不願求助者。到了成年，向他人尋求支持有助調節情緒，而擁有支持網絡，也與較好的整體心理健康有關。

創業界也有類似現象。研究發現，把創業者聚在一起、彼此交流學習，有助提高成功機率。知名創投公司Y Combinator因此偏好投資共同創辦人組成的團隊，也會安排創業者集體諮詢、聚餐及內部交流。共同創辦人葛拉漢（Paul Graham）曾寫道，即使一個人能包辦所有工作，仍需要同事一起腦力激盪、阻止自己做出愚蠢決定，也在事情不順時替自己打氣。

達克沃斯指出，人從小就容易產生認知心理學所謂的「自給自足錯覺」，忽視自己的技能其實多虧有別人幫助。一項實驗讓兩組兒童操作從未見過的機器，沒有任何提示的一組無人成功；另一組看過示範、也得到提示後，多數都學會操作。但實驗結束後，後者仍有七成聲稱，即使沒人幫忙，自己也能學會。

她認為，「凡事自己來」並不是理想的生活方式；知道何時伸手求援，也該被列為成功的法門。

精華 FAQ

  • 她認為最關鍵的特徵不是只靠毅力硬撐，而是清楚知道自己何時需要他人協助，並願意主動開口求助，這才是許多傑出人士共有的習慣。

  • 因為她曾在海上救母時親身體會到，單靠自己很快就會耗盡力氣，最後必須放下逞強、揮手呼救，才成功讓救援人員及時趕到。

  • 研究指出，孩童與大學生若能適時求助，通常學習和表現更好；成年後，尋求支持可幫助情緒調節，而穩定的支持網絡也與較佳心理健康相關。

紐約時報

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