懶人包／川普限縮出生公民權頻出招 一文看懂法律攻防戰

川普總統第二任期第一天，就簽署行政命令取消出生公民權，引發法律攻防戰。（歐新社）

限制「出生公民權」（birthright citizenship）一直是川普大規模打擊移民行動的首要政策之一。川普2025年1月20日重返白宮首日便簽署行政命令，企圖限縮部分在美國出生嬰兒自動取得美國公民身分的權利，隨即引發多州政府及民權團體提告。

這場官司不僅牽涉無證移民，也可能影響持學生、工作或觀光等臨時簽證在美居留的外籍人士。最高法院今年6月裁定行政令違憲後，川普政府又頻頻出新招。以下整理出生公民權的由來、川普究竟想改什麼、哪些家庭可能受到影響，以及法院攻防的關鍵爭點。

川普出生公民權攻防時間軸

什麼是出生公民權？川普要改什麼？

根據1868年通過的美國憲法第14修正案「公民權條款」（Citizenship Clause），所有在美國出生的人士都被視為公民。修正案載明：「在美出生或歸化並受其管轄者，皆為美國及居住州的公民。」1952年的「移民和國籍法」（Immigration and Nationality Act）同樣對公民做出定義，且包含類似用語。

根據美國國土安全部估計，2022年1月時有約1100萬人非法滯留美國；一些分析家現在將這個數字上修到1300萬至1400萬人之間，他們在美生下的孩子獲政府認定為美國公民。川普不滿之處在於，有外籍女子會以生產為目的來美，進而讓子女取得美國公民身分。

川普在重返白宮第一天便簽署行政命令，試圖終止無條件的屬地主義。

新制規定2類在美國出生的寶寶不再自動取得公民身分：

1.母親非法入境，且父親非美公民或合法永久居民

2.母親為在美合法短暫居留，如持免簽計畫、觀光、學生、工作簽證者，且父親非美公民或合法永久居民

換句話說，川普的行政命令並非取消「所有」在美出生者的出生公民權，而是要限縮特定外籍父母所生子女取得公民權的資格，並打擊「生育旅遊」。

川普政府及反對者的論點是什麼？

支持者論點

川普政府的法律論點集中在憲法第十四修正案的「受其管轄」這幾個字。部分學者主張，如果立法人士希望所有在美出生者都是公民，就不會在憲法第14修正案中特別點名「受其管轄」這幾個字。

他們主張，這個用字排除了非法入境的人士，進而排除了他們在美產下的孩子。川普的行政命令指出，公民權遭拒的對象，都是因為父母身分而不歸美國管轄的人士。

反對者論點

但上述這種解釋管轄的方式，大多數學者並不埋單。他們認為，不同於外交人士，非法滯美的人並沒有司法豁免權，因此仍受美國法律約束。

美國迄今最重要的公民權官司發生在1898年，當年美國嚴格限制中國移民，華裔男子黃金德（Wong Kim Ark）在訪中回美之後遭拒絕入境，進而興訟。聯邦最高法院最後裁定，父母雙雙為合法移民的黃金德，因1873年在舊金山出生而有著美國公民身分。這項判決此後成為美國出生公民權最重要的司法先例之一。

最高法院推翻行政令 歷史性裁決怎麼說？

在歷經一年多的集體訴訟法律戰後，最高法院今年6月30日在「芭芭拉訴川普案」（Barbara v. Trump）中，以6票對3票表決結果，推翻了川普取消出生公民權的行政命令，美國長久以來秉持的屬地主義公民權獲得大法官確認，也就是憲法保障幾乎所有在美國國土出生的兒童都是美國公民。

首席大法官羅伯茲在多數意見書寫道，憲法第14修正案國籍條款保障任何在美國領土出生的人自動獲得美國國籍的權利，只要他們「受其管轄」。

對於川普政府主張非法移民與持有臨時簽證外國人不在「受其管轄」適用範圍，羅伯茲在意見書反駁指出，憲法條款字面意義非常清晰且毫無模糊空間(unambiguous)，並未將父母的「合法」或「臨時」身分列為限制孩子取得公民權的條件。

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裁決之後 川普又出了什麼新招？

最高法院裁決出爐後，川普於8月6日簽署新的行政令，限制獲得出生公民權的幾種人，並指示國務卿、國土安全部長發布遏制「生育旅遊」的規則和指導方針。

限制出生公民權的新命令僅適用於未來與以下四類情況相關的出生：

1.外國外交人員相關子女

2.被列為敵對外國勢力人員子女

3.美國海外領地出生子女

4.為生育而故意或欺騙入境者所生子女

聯邦機構預計9月5日發布相關實施指南，而路透1日獨家曝光，國務院研議，要求為子女申請護照的父母提供自身公民或移民身分證明。

目前，在美國出生兒童的父母申請護照時，只須證明親子關係、出示附照片的身分證件，並在申請表勾選是否為美國公民，不必提交佐證文件。

新規定若實施，所有父母或法定監護人都必須提供美國護照、出生證明等公民身分證明，或I-94表格、合法永久居民卡等移民身分證明，供政府判定兒童是否符合新命令規定的公民身分資格。

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新命令被擋下 川普為何又受挫？

馬里蘭州聯邦地區法院法官博德曼（Deborah Boardman）應人權團體提出的申訴，9月2日對川普8月6日的行政命令發布初步禁制令，認為該令違抗最高法院6月30日的裁決。

博德曼在長達35頁的裁決書中寫道：「最高法院已明確指出：獲認證具集體訴訟資格類別中的兒童，『一出生就是公民』。」他補充說，川普8月發布的命令「幾乎確定違憲」。

白宮回應

司法部律師主張，川普新命令的範圍，比原告最初提告的命令窄，且訴訟為時過早，法院應等待具體執行方式確定後，再判斷是否需要介入。

但博德曼並未接受這項說法。她表示，該命令依其文字「適用於所有符合其標準的兒童，無論出生時間」，因此有必要立即發布禁令，「本院必須再次初步禁止執行總統最近剝奪他們公民權的企圖」。

截至目前，白宮尚未對裁決表態。司法部下一步是否上訴，以及其他聯邦法院是否會對川普8月6日行政命令作出不同解釋，仍有待觀察。另一方面，國務院等聯邦機關仍在研擬執行指南，顯示出生公民權爭議尚未落幕，川普政府試圖透過行政措施限縮其適用範圍，預料仍將持續面臨司法挑戰。

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