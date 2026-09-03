叉燒、拉麵比清淡飲食更助長壽？ 醫師揭露百歲人瑞的飲食祕密

許多人認為拉麵是不健康的料理，其實只要吃法正確，拉麵是很好的營養補充餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Viridiana Rivera）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 百歲人瑞常攝取較多肉、魚、蛋等動物性蛋白質。

百歲人瑞常攝取較多肉、魚、蛋等動物性蛋白質。 重點二： 拉麵只要吃法正確，也能補充能量與必需營養。

拉麵只要吃法正確，也能補充能量與必需營養。 重點三：先吃蛋白質與配料、最後吃麵條，有助長壽健康。

長壽要靠蔬菜和清淡飲食？研究數據顯示，體型微胖的人比瘦子更長壽，且百歲人瑞 的通常攝取較多肉、魚及蛋等動物性蛋白質，顛覆一般人的觀念。日本媒體「PRESIDENT Online」分享了精神科醫師和田秀樹的專業見解，許多人認為拉麵是「不健康」的料理，其實只要吃法正確，拉麵可以確實補充必需脂肪與礦物質等營養素。

和田指出，現代人為追求健康和纖瘦身材，減少肉類和脂肪攝取，導致蛋白質、脂質以及製造細胞的膽固醇嚴重不足，維持生命運作的能量已達枯竭邊緣。

和田以前述研究結果為例，百歲人瑞每天吃足夠的肉類、魚類和蛋等動物性蛋白質，幫助他們維持肌肉量，保持充沛活力。相較之下，日本許多年輕女性與高齡者正處於能量嚴重不足的「靜止飢餓」狀態，這會加速大腦老化並損害免疫系統。

和田指出，常被認為「高熱量、不健康」的拉麵，其實是很好的「營養補充餐」。以一餐的熱量來看，醬油拉麵約為480大卡，味噌或豚骨拉麵也大約在550至600大卡左右，不算太高；熬煮自肉類、海鮮與蔬菜的湯底富含礦物質及脂溶性成分，能自然補充身體所需的微量營養素；由小麥製成的麵條，提供大腦運作最需要的燃料（醣類）；叉燒肉與蛋則是蛋白質與膽固醇來源，有助於製造肌肉與細胞膜、促進荷爾蒙分泌。

事實上，只要吃法正確，採取「蛋白質優先」原則，就能讓拉麵成為維持健康、促進長壽的好幫手。

和田建議先喝一口湯嘗嘗味道，再享用叉燒肉、溏心蛋和蔬菜配料（優先攝取蛋白質、脂質與纖維）。最後再吃麵條（碳水化合物）。

只需徹底貫徹這套簡單的飲食順序，拉麵也能成為現代人可靠的健康夥伴，為身體和大腦提供精準的能量，精神煥發地迎接明天。