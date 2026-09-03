8間超市被評選牛肋排「值得下手」 好市多、Whole Foods也上榜

很多人愛吃牛肋排，美食網站推薦包括好市多、沃爾瑪等八間可以買到品質優良牛肋排的超市。牛肋排示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Satmar Meats）

牛肋排不只是一道主食，更是慶祝的象徵，但它也要價不菲，因此很多人都希望能在能力範圍內買到最好的品質，最棒的方法是和當地聲譽卓著的肉舖建立良好關係，請老闆幫忙挑CP值最高的肉塊，但超市是更實際也是更多人比較可能購買的來源，而一些大型超市有強大的肉品部門，搭配訓練有素的專業處理人員，因此也是值得購買的地點。Daily Meal報導列出值得購買牛肋排的八間超市賣場。

沃爾瑪很重視肉品採購，在2021年和麥克拉倫農場（McClaren Farms）合作，建立安格斯牛肉的端到端供應鏈，代表消費者可用較低的價格買到更好的牛肉。除了豐富的特選級（Choice）牛肉，沃爾瑪也有多種極佳級（Prime）的肉可以選，而且因為是沃爾瑪，表示偶爾能以令人驚喜的實惠價格買到品質上乘的牛肋排，例如去年一則臉書貼文顯示，5.6磅重的牛肋排售價21.10元。

好市多的肉品部提供各種大小的帶骨、去骨和預先調味的牛肋排，因此可根據自身需求和烹飪手藝選擇最適合的份量，而價格可能比一些超市貴，但有人說聖誕節和復活節前夕會降價，不急著買的人可以等到最後一刻。

3. Lowes Foods

對烹飪新手和缺乏經驗的顧客來說，Lowes Foods是購買肉類的絕佳去處，尤其適合那些不擅長烹飪牛肋排等高難度肉塊的顧客，因為Lowes Foods的肉類櫃台很大，還有訓練有素的專業人員可根據顧客挑選的肉提供專業指導。

4. 全食超市（Whole Foods）

全食超市提供按需求分切、不含抗生素和生長激素的牛肋排，雖然價格不低，但Reddit上有顧客稱讚全食超市的牛肋排物超所值，重視食物倫理的消費者也喜歡全食超市從小型農場採購肉類，這些農場擁有高產量和高動物福利標準。

5. Stater Bros.

這間區域超市以肉品區貨源充足而聞名，顧客對於在這邊買到的牛肋排和可用於特殊場合的肉品讚不絕口，一名網友說，大家買牛肉時常只想到去高檔超市，但他從沒有在Stater Bros.買到不好吃的肉過。Stater Bros.店內也有肉品專業處理人員，可以回答顧客的問題，甚至還能幫顧客免費調味，很多人都很喜歡這個貼心的服務。

6. H-E-B Central Market

作為德州連鎖超市H-E-B的姊妹店，H-E-B Central Market和德州H-E-B一樣都能買到極佳級的牛肋排。另外，Central Market只提供極佳級和特選級的牛肉，選擇非常豐富，還有來自沒有使用生長激素及抗生素的草飼牛的牛肋排。

不只如此，在Central Market買肉時還能享受現場演奏的音樂，還有特別節目例如肉類分切教學和試吃，甚至還有烹飪課可以上。

7. Wegmans

Wegmans的肉品選擇比一般超市更豐富，包括乾式熟成牛肉和和牛，牛肋排的選擇也有極佳級的乾式熟成牛肋排。

8. Publix

Publix超市內也有專業肉販，能回答顧客的問題和依照顧客需求分切肉類，這非常有幫助，因為很多人買了牛肋排卻不知如何處理或料理，Publix的肉販可以提供牛肉的購買分量和烹飪建議。

Publix的牛肋排有極佳級和特選級兩個等級，即便是特選級也深受顧客喜愛，顧客更愛的是每年在感恩節和聖誕節之間購買，因為這時通常會特價，去年12月，牛肋排一磅售價是10.99元，但本文撰寫的此時一磅賣15.49元，這不但能減輕製作肋骨大餐的經濟壓力，還能多買一塊切成牛排 冷凍起來，之後再享用。