我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

8間超市被評選牛肋排「值得下手」 好市多、Whole Foods也上榜

世界新聞網／輯
很多人愛吃牛肋排，美食網站推薦包括好市多、沃爾瑪等八間可以買到品質優良牛肋排的超...
很多人愛吃牛肋排，美食網站推薦包括好市多、沃爾瑪等八間可以買到品質優良牛肋排的超市。牛肋排示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Satmar Meats）

牛肋排不只是一道主食，更是慶祝的象徵，但它也要價不菲，因此很多人都希望能在能力範圍內買到最好的品質，最棒的方法是和當地聲譽卓著的肉舖建立良好關係，請老闆幫忙挑CP值最高的肉塊，但超市是更實際也是更多人比較可能購買的來源，而一些大型超市有強大的肉品部門，搭配訓練有素的專業處理人員，因此也是值得購買的地點。Daily Meal報導列出值得購買牛肋排的八間超市賣場。

1. 沃爾瑪（Walmart）

沃爾瑪很重視肉品採購，在2021年和麥克拉倫農場（McClaren Farms）合作，建立安格斯牛肉的端到端供應鏈，代表消費者可用較低的價格買到更好的牛肉。除了豐富的特選級（Choice）牛肉，沃爾瑪也有多種極佳級（Prime）的肉可以選，而且因為是沃爾瑪，表示偶爾能以令人驚喜的實惠價格買到品質上乘的牛肋排，例如去年一則臉書貼文顯示，5.6磅重的牛肋排售價21.10元。

2. 好市多（Costco）

好市多的肉品部提供各種大小的帶骨、去骨和預先調味的牛肋排，因此可根據自身需求和烹飪手藝選擇最適合的份量，而價格可能比一些超市貴，但有人說聖誕節和復活節前夕會降價，不急著買的人可以等到最後一刻。

3. Lowes Foods

對烹飪新手和缺乏經驗的顧客來說，Lowes Foods是購買肉類的絕佳去處，尤其適合那些不擅長烹飪牛肋排等高難度肉塊的顧客，因為Lowes Foods的肉類櫃台很大，還有訓練有素的專業人員可根據顧客挑選的肉提供專業指導。

4. 全食超市（Whole Foods）

全食超市提供按需求分切、不含抗生素和生長激素的牛肋排，雖然價格不低，但Reddit上有顧客稱讚全食超市的牛肋排物超所值，重視食物倫理的消費者也喜歡全食超市從小型農場採購肉類，這些農場擁有高產量和高動物福利標準。

5. Stater Bros.

這間區域超市以肉品區貨源充足而聞名，顧客對於在這邊買到的牛肋排和可用於特殊場合的肉品讚不絕口，一名網友說，大家買牛肉時常只想到去高檔超市，但他從沒有在Stater Bros.買到不好吃的肉過。Stater Bros.店內也有肉品專業處理人員，可以回答顧客的問題，甚至還能幫顧客免費調味，很多人都很喜歡這個貼心的服務。

6. H-E-B Central Market

作為德州連鎖超市H-E-B的姊妹店，H-E-B Central Market和德州H-E-B一樣都能買到極佳級的牛肋排。另外，Central Market只提供極佳級和特選級的牛肉，選擇非常豐富，還有來自沒有使用生長激素及抗生素的草飼牛的牛肋排。

不只如此，在Central Market買肉時還能享受現場演奏的音樂，還有特別節目例如肉類分切教學和試吃，甚至還有烹飪課可以上。

7. Wegmans

Wegmans的肉品選擇比一般超市更豐富，包括乾式熟成牛肉和和牛，牛肋排的選擇也有極佳級的乾式熟成牛肋排。

8. Publix

Publix超市內也有專業肉販，能回答顧客的問題和依照顧客需求分切肉類，這非常有幫助，因為很多人買了牛肋排卻不知如何處理或料理，Publix的肉販可以提供牛肉的購買分量和烹飪建議。

Publix的牛肋排有極佳級和特選級兩個等級，即便是特選級也深受顧客喜愛，顧客更愛的是每年在感恩節和聖誕節之間購買，因為這時通常會特價，去年12月，牛肋排一磅售價是10.99元，但本文撰寫的此時一磅賣15.49元，這不但能減輕製作肋骨大餐的經濟壓力，還能多買一塊切成牛排冷凍起來，之後再享用。

精華 FAQ

  • 報導重點是整理8間值得買牛肋排的超市賣場，認為大型連鎖超市若有成熟肉品部門、專業處理人員與較穩定供貨，也能買到品質不錯又相對實際的牛肋排。

  • 沃爾瑪因肉品採購與供應鏈布局完善，偶爾還能買到很划算的牛肋排；好市多則有多種帶骨、去骨與調味選項，能依需求挑選，且節日前後常有價格優勢。

  • 多家上榜超市都提供肉品專業人員協助分切、解答與建議，有些還能免費調味，甚至有現場教學、試吃或烹飪課程，讓消費者更容易買對也更容易煮好。

好市多 沃爾瑪 牛排

上一則

「1用詞意外露餡」布萊德彼特疑低調再婚了 老婆小29歲

下一則

叉燒、拉麵比清淡飲食更助長壽？ 醫師揭露百歲人瑞的飲食祕密

延伸閱讀

好市多9月高評價新品誘人 通心粉、松露巧克力都上榜

好市多9月高評價新品誘人 通心粉、松露巧克力都上榜
物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版

物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版
好市多讓人又愛又恨的秘密 專家揭「黏住會員」2策略

好市多讓人又愛又恨的秘密 專家揭「黏住會員」2策略
華婦買菜 棄好市多去地方超市

華婦買菜 棄好市多去地方超市

熱門新聞

景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

2026-08-28 23:35
如果有家人可以從你的銀行帳戶資金中受益， 需要指定一位或多位家庭成員為受益人。（美聯社）

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

2026-08-29 10:52

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？