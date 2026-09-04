懶人包／H-1B好難拿…加權抽籤、申請費10萬 華人何去何從？

2026年起，H-1B抽選制度改採薪資加權方式。（路透）

H-1B是美國雇主聘用外籍專業人才的重要工作簽證，科技、醫療、金融等產業均有使用。近半年，H-1B制度持續出現變化，包括薪資加權選擇、申請費用、審查、失業寬限期及H-4配偶工作許可等；2026年3月完成的2027財年抽選，申請量較前一年減少約30%至50%，高技能外籍勞工中籤率明顯提高。到了8月，國土安全部又提出對受年度名額限制的H-1B申請收取10萬3265美元費用，並考慮取消失業後60天寬限期。

H-1B是什麼？

H-1B是美國雇主為外籍專業人士申請的非移民工作簽證，科技、醫療、金融等產業都有使用。H-1B每年一般有8萬5000個名額，其中2萬個保留給具有美國高等學位者；部分醫院、大學及非營利機構則不受年度名額限制。H-1B通常一次核准3年，可延長至6年。2026年起，H-1B抽選制度改採薪資加權方式。

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為何華人特別關注？留學生常見留美途徑

對在美國求學的華人留學生而言，F-1學生身分、OPT及H-1B是常見的留美工作路徑。留學生畢業後可透過OPT工作，再由雇主申請H-1B，之後也可能進一步規劃永久居留。近期H-1B薪資加權、申請費用及審查方式出現變化，也牽動部分留學生及專業人士的留美規畫。

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此外，H-1B持有人的配偶及子女通常以H-4身分居留。國土安全部近期考慮推翻2015年H-4配偶工作許可政策，相關規則仍在研議階段，尚未成為最終規定。

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美國官方政策變革及收緊原因

收緊理由

相關政策調整包括H-1B薪資加權抽選、提高薪資門檻、增加申請費用及加強申請審查等。相關報導指出，政府認為H-1B制度可能讓雇主以較低薪資聘用外籍勞工，進而影響美國勞工，因此透過提高薪資及費用等方式限制部分雇主使用H-1B。

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薪資加權

2027財年H-1B登記採薪資加權方式後，不同薪資等級對應不同中籤機率。根據估算，第一級、第二級、第三級及第四級薪資的中籤率分別約為15.29%、30.58%、45.87%及61.16%。

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國會提案

4月底，共和黨國會議員提出法案，內容包括凍結H-1B核發3年、終止OPT，以及限制H-1B持有人轉換永久居留等措施。相關內容當時仍屬法案提案，並非已生效政策。

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近期申請難處及影響範圍

中籤不只看運氣

2027財年H-1B抽選改採薪資加權後，不同薪資等級的中籤機率有所差異。與此同時，2027財年登記人數較前一年減少約30%至50%，高薪資及高技能申請人的中籤機率受到關注。

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申請費用提高

國土安全部8月提出新規，對多數受年度名額限制的新H-1B申請收取10萬3265美元費用，包括部分在美境內申請者。醫院、研究機構及非營利機構等部分類別則有例外，相關規定仍在公眾意見程序。

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持有身分仍可能卡在境外

H-1B身分與H-1B簽證章並不相同。據報導，至少有兩名中國籍H-1B持有人在完成簽證面談後，仍因審查等因素滯留中國。律師建議申請人出境前準備完整工作證明及H-1B文件，並審慎安排返美行程。

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失業寬限期可能取消

目前H-1B失業者可有最長60天的寬限期，國土安全部近期提出取消這項安排的構想。相關提案當時尚未刊登聯邦公報，具體規則仍待後續程序。

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表格9月15日更新

美國公民及移民服務局宣布，I-539及I-765兩份表格將於9月15日更新，使用舊版表格申請可能遭拒發，且沒有寬限期。

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美國華人如何應對？

提早規畫替代身分

在H-1B申請及政策環境出現變化的情況下，可提早了解O-1、L-1、E-2、TN等其他簽證途徑，依照個人工作、國籍及雇主情況評估適用方式。

出境前準備文件

對需要出境的H-1B持有人，律師建議，返美前應準備雇傭證明及完整H-1B相關文件，並留意簽證章與身分的不同；返美機票也不宜安排得過於緊湊。

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留意H-4工作許可變化

H-1B配偶及家庭成員也需留意H-4工作許可政策。國土安全部正在考慮調整2015年H-4工作許可政策，目前仍屬規則制定早期階段，尚未成為最終規定。

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其他同樣因政策調整影響華人的簽證

F-1／OPT

F-1是留學生常見的學生身分，畢業後可透過OPT取得工作許可。近期OPT也受到反詐欺調查及政策討論影響。美國移民及海關執法局曾公布針對外國學生畢業後實習許可計畫的詐欺調查。

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O-1／E-2

部分專業人士可評估O-1等其他工作簽證。E-2則屬投資人簽證，適用與美國有條約關係國家的國民。台灣、日本、南韓、新加坡等國籍可適用E-2。

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TN

符合資格的加拿大及墨西哥專業人士可使用TN身分在美工作。以加拿大公民為例，說明在等待H-1B等情況下的其他身分安排。

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L-1

L-1適用於跨國企業內部調職。曾有一名工程師連續多年H-1B申請失敗，之後轉往加拿大，再透過L-1返回美國，後續取得職業移民身分。

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(本文資料來源：世界新聞網)