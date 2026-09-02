我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

4星座低調不張揚 年底升職、添財實現人生夢想

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
4星座看似默默無聞的堅持，2026年底前會看到開花結果，享受努力所帶來的回報。示...
4星座看似默默無聞的堅持，2026年底前會看到開花結果，享受努力所帶來的回報。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk ）

真正的好運，往往不是一時的聲勢，而是長時間累積後的成果，懂得低調努力、不急著張揚，才能專心把每一步走穩。尤其面對機會時，若能沉住氣、耐心布局，不讓一時的急躁打亂節奏，反而更容易守住好事。新浪網命理專欄「運勢女王」文章解析，4星座看似默默無聞的堅持，2026年底前會看到開花結果，享受努力所帶來的回報。

雙子座

雙子座反應快、學習力強，擅長把不同領域的資訊串聯起來，也能將零散想法化為實際成果。他們不愛張揚目標，更習慣默默行動。2026年下半年，隨著冥王星帶來正向助力，過去累積的人脈與資源開始串聯，許多努力也逐漸開花。

先前準備的專業證照有望順利到手，籌備已久的跨界合作也可能找到獲利模式，副業收入甚至逐漸追上主業。9月後貴人運提升，關鍵時刻容易獲得重要指點，突破原本卡關的問題。到了年底回頭看，升職加薪、副業發展等目標，都可能已經悄悄實現。

處女座

處女座做事細心、有條理，擅長將複雜事務整理得井然有序。他們不喜歡高調宣揚計畫，而是靠著日積月累的努力，一步步累積實力。2026年下半年水星順行，過去投入大量心力的專業工作有望迎來突破，能力也更容易受到肯定。

先前努力許久的專案可能順利完成，醞釀已久的轉職機會也有望落地，新職位的薪資與發展空間可能優於預期。一路走來，處女座始終低調累積，到了年底才會發現，職涯升遷、收入提升甚至置產等目標，都已取得實質進展。

天蠍座

天蠍座觀察敏銳，總能從細節中發現別人忽略的機會。他們習慣先布局、後出手，很少提前公開自己的計畫。2026年下半年火星與冥王星形成正向助力，過去長時間累積的成果開始進入收成期，努力有望轉化成實際回報。

先前布局的投資可能迎來收益，經營已久的副業或事業也有機會在第四季出現成長。同時，長期累積的專業與人脈逐漸受到業界肯定，讓影響力進一步提升。直到年底盤點成果，天蠍座才會發現，財富與事業地位都已悄悄跨上一個新台階。

金牛座

金牛座屬於慢熱型實力派，相信靠時間累積專業與財富，不追求短期風光。他們耐心十足，即使暫時看不到成果，也願意持續努力。2026年下半年財運逐漸轉強，過去累積的工作經驗與專業價值，有望換來更好的回報。

上班族可能迎來加薪或職涯發展機會，做生意的金牛座則有望持續擴大客戶與合作資源，帶動收入成長；手上的資產也可能出現增值機會。到了年底回頭看，置產、累積財富與改善家庭生活等目標，都可能逐步實現，日子愈過愈穩。

精華 FAQ

  • 文章點名4個低調型星座，包括雙子座、處女座、天蠍座與金牛座，認為他們在2026年下半年到年底前，會因長期累積而迎來好運與成果。

  • 雙子座有機會拿到專業證照、促成跨界合作並找到獲利模式，副業收入也可能提升；9月後貴人運轉強，年底前升職加薪目標可望實現。

  • 文中認為，好運來自長時間累積與穩健布局，低調的人更能專心把每一步走穩，避免急躁打亂節奏，最後反而更容易守住機會與成果。

星座運勢

上一則

每天有人來「朝聖」 紐約華裔屋主樂當「蜘蛛人之家」守門人

下一則

NEC設「全AI無人部門」AI經理自己生成員工 工作效率快7倍

延伸閱讀

處事低調、不惹麻煩 夏末好運4生肖 他好口碑再收大訂單

處事低調、不惹麻煩 夏末好運4生肖 他好口碑再收大訂單
下半年職場大洗牌 牡羊、天蠍等5星座升職加薪有望

下半年職場大洗牌 牡羊、天蠍等5星座升職加薪有望
年輕多闖蕩不是白忙 4生肖40歲後迎人生大收成

年輕多闖蕩不是白忙 4生肖40歲後迎人生大收成
9月4星座「偏財來敲門」 沉睡資源變成真金白銀

9月4星座「偏財來敲門」 沉睡資源變成真金白銀

熱門新聞

景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

2026-08-28 23:35
如果有家人可以從你的銀行帳戶資金中受益， 需要指定一位或多位家庭成員為受益人。（美聯社）

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

2026-08-29 10:52

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？