南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

AI摘要 文章摘要整理： 日本農家媽媽分享4步驟剖南瓜法，只要先做出五角形切口再延伸下刀，就能不必硬壓菜刀，安全俐落地把整顆南瓜分成兩半。

南瓜 外皮堅硬，直接拿菜刀切開不僅費力，有時還可能因為刀子卡住而不小心受傷。一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半，方法曝光後引發網友熱烈討論。

日本媒體「ねとらぼ」報導，文中的影片是由經營有機農場、同時也是3個孩子的日本媽媽「かりん」（@krn.farm）分享，她說很多人因為南瓜太硬、用菜刀切起來很害怕，所以購買南瓜時往往會選擇已經切好的。但其實只要依循4個步驟，即使是整顆南瓜，也能輕鬆地剖開。

步驟1：在南瓜蒂頭周圍切出五角形

首先，在南瓜蒂頭周圍，以刀子依序插入，切出一個五角形的切口。將刀子直立拿好後，可以輕輕敲打刀柄，讓刀刃逐漸進入南瓜，而不是直接用手大力往下壓。

步驟2：在南瓜另一面同樣切出五角形

接著把南瓜翻到另一面，也就是蒂頭正對面的中心部位周圍、俗稱「肚臍」的位置，同樣切出一個五角形切口。此時南瓜的正反兩面，都會各有一個五角形切口。

步驟3：從五角形的角落延伸切口

完成兩面的五角形後，接著從五角形其中一個角落下刀，將切口往南瓜的上下方向延伸。

繼續在南瓜相對的位置重複下刀，當兩個對向位置的切口完成後，南瓜就會沿著切線自然裂開。

也就是說，不需要拿刀用力把整顆南瓜「壓切」到底，只要利用事先做好的切口，就能讓南瓜「啪」一聲從中間分成兩半。

步驟4：取下蒂頭與肚臍部位

南瓜成功剖成兩半後，再將蒂頭及另一側「肚臍」周圍的部分取下。之後就可以依照料理需求，繼續切成適當大小。

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「かりん」提醒，實際操作時一定要使用穩固的砧板，並且特別注意握刀及下刀時的手部位置。

如果南瓜尚未切開、需要整顆保存，建議放在通風良好的陰涼處；南瓜一旦切開，則應先將籽和瓜瓤纖維去除，再放入冰箱冷藏保存。

影片曝光後，這種不用硬壓菜刀、就能將南瓜剖開的方法曝光後，引起網友讚嘆留言「真是天才」、「以前一直很困擾」、「每次都像拚命一樣把刀插進去」、「馬上來試試看」。