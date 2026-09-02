財務自由了中年男想提早退休 妻子2憂慮堅決反對

退休生活由夫妻共同經營，千萬不要獨自決定，應一起尋求最能實現雙方幸福的最佳道路。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI摘要 文章摘要整理： 一名57歲企業主管已累積足夠資產，經專家評估可提早退休，卻因妻子擔心年金減少與外界眼光而反對，凸顯FIRE不只是財務問題，也是夫妻價值觀磨合課題。

近幾年掀起了FIRE（經濟獨立、提早退休 ）的風潮，許多人以此為目標打造未來的財務計畫。日本媒體「THE GOLD 60」分享了一對五旬夫妻，先生雖然在財務上達到專家認可的退休門檻，妻子卻因擔憂年金減額與外界眼光，成為他退休路上難以跨越的「配偶障礙」。

根據報導內容，先生羽田良一（化名，57歲）是一家大型企業的部門主管，年收入約800萬日圓（約5萬美元）。他與妻子阿香（化名，57歲）及年邁的父母同住。羽田先生已累積超過 8,000萬日圓（約50萬美元）資產，退休後夫妻合計每月約可領取23萬日圓（約1,450美元）年金，未來還可能繼承父母估計價值約 4,000 萬日圓（約25萬美元）的土地與建物。

羽田先生獨自向財務規劃師諮詢後，專家認為以其擁有的資產和未來支出估算，羽田先生已經達到FIRE的退休門檻。他向妻子阿香提出自己的想法，卻遭到妻子強烈反對。妻子擔心提早領年金的額度會減少，先生退休後每天待在家，加上世俗眼光的壓力，也會造成妻子的心理負擔。兩人為此爭執不下，羽田先生每天帶著沉重的心情上班，懷疑自己到底是為了什麼、要工作到什麼時候。

關於此案例，專業財務規劃師小川洋平指出，「擁有足以FIRE的資產」與「家人能理解並支持FIRE」是兩回事。同時提出四點具體建議：

1.讓配偶共同參與專業諮詢

夫妻之間討論財務容易感情用事，若能由客觀的第三者（專業人士）仔細計算評估，將彼此的焦慮具體化並妥善規劃，較容易找到解決之道。

2.不要落入「工作與退休二選一」的思考陷阱

邁入人生下半場之後，不一定只有「完全FIRE」或「維持現狀（待在高壓職場）」這兩種選擇。還有許多折衷的替代方案，包括退職後，轉往工時較短的職務；或是選擇無須加班、責任較輕的管理職位。

3.釐清自身決斷的責任歸屬

不要因為配偶反對，就將自己人生的決定權與責任轉嫁給配偶。應該先確認退休生活需要多少錢，傾聽配偶的擔憂，充分探討替代方案，再做出對自己人生負責的決定。

4.夫妻價值觀應取得共識

生涯規劃不單單只是計算退休金夠不夠，更重要的是，夫妻雙方應坐下來好好討論「未來想過著什麼樣的生活」。

專家提醒，夫妻作為家庭的「共同經營者」，必須相互磨合未來的願景與金錢價值觀，共同尋求最能實現雙方幸福的最佳道路。