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好市多9月高評價新品誘人 通心粉、松露巧克力都上榜

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好市多9月上架的新品中，有機茶、能量飲等六項商品被美食網站選為推薦購買的品項。好...
好市多9月上架的新品中，有機茶、能量飲等六項商品被美食網站選為推薦購買的品項。好市多示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Mashed整理好市多9月6款高評價新品，從高蛋白義大利麵到松露巧克力與補水條，都因網友好評與實用性受到推薦。

好市多Costco）每個月或每一季都會有令人眼睛一亮的新商品上架，為了幫顧客找到值得買的新品，Mashed報導仔細研究了好市多的新商品，檢視其評分、瀏覽商品頁面和線上論壇等平台上使用者評價，整理出好市多9月推薦購買的六項新品。

1. Al Dente螺旋通心粉和水管麵（Al Dente Cavatappi and Rigatoni Protein Pasta），6包裝，29.99元

這款手工義大利麵以硬粒小麥粗粒粉和非籠飼雞蛋製成，每份有30克蛋白質和14克膳食纖維，更聲稱比普通義大利麵品牌的淨碳水化合物含量低40%。一名網友說這款義大利麵條放到燉菜中也不會變得糊爛，兩種麵條都很適合搭配濃郁醬汁和融化的起司。

2. RJ Balson英式香腸（RJ Balson British Style Bangers），14包裝，159.99元

這款全熟的英式豬肉香腸出自英格蘭歷史最悠久的家族經營肉舖，使用得過獎的食譜配方製成，包含獨家秘製調味料和些許蜂蜜增添甜味，沒有添加硝酸鹽、味精和人工香料，吃起來柔軟又順口。

▲ 影片來源：Instagram＠rjbalsonandson（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

3. Saint James有機茶（Saint James Organic Brewed Tea），15瓶裝， 18.99元

一名會員形容這款沖泡紅茶清新爽口，味道不會太甜茶味也不會太重，即開即飲很方便。一組有芒果和覆盆子兩種口味，每瓶都是零卡路里、零糖分，很適合用來提神醒腦但完全不用擔心破壞胃口或血糖崩盤。這款茶飲的包裝也備受顧客好評，顧客稱讚用鋁罐而非塑膠罐能讓飲料維持冰涼狀態的時間更長。

▲ 影片來源：Instagram＠meowmei（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

4. Welch's葡萄口味能量飲（Welch's Grape Ghost Energy Drink），18瓶裝，32.99元

這款氣泡飲料不含糖和人工色素，每罐含有200毫克源自咖啡的天然咖啡因，以及維生素C、B6、B12和菸鹼酸，能幫助身體將營養轉換成能量的天然功能運作。一名會員說，這款飲料是完美的無糖提神飲料，葡萄味也很好喝。

▲ 影片來源：Instagram＠kaitlynkennafitness（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

5. Cacao Market by MarieBelle New York黑巧克力松露（Cacao Market by MarieBelle New York Dark Chocolate Truffles），3盒裝，84.99元

好市多現在也能買到紐約知名精品巧克力品牌MarieBelle了，每一盒都包裝精美、口味誘人，內含50顆手工製作的松露巧克力，上面撒有可可粉。一名會員給了五星好評，說這是她吃過最好吃的松露巧克力，還有人大讚這款巧克力精美的包裝、精緻的口感和誘人的美味，說自己一定會回購。

▲ 影片來源：Instagram＠cacaomarket（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

6. 科克蘭補水條（Kirkland Signature Hydration Sticks），40入裝，24.99元

新上市的補水條有草莓西瓜和檸檬萊姆兩種口味，是運動到揮汗如雨後背包裡必備的補水良品。每個獨立包裝的無糖粉末含有電解質、維生素B群、維生素C和胺基酸，從能量到免疫系統都能獲得支援。只要把粉倒入水中就完成一杯補充飲品。一名會員說這款補水條味道很好，也沒有他牌會有的人工香料，一位Reddit網友說這是Liquid I.V.的平替版。

精華 FAQ

  • 文章整理出6款值得關注的新商品，包括高蛋白義大利麵、英式香腸、有機茶、葡萄能量飲、黑巧克力松露與補水條，並以評價和實用性作為推薦依據。

  • Saint James有機茶主打零卡零糖、即開即飲；Welch's葡萄能量飲強調無糖、天然咖啡因與維生素；Kirkland補水條則提供電解質與胺基酸，適合運動後補充。

  • Cacao Market by MarieBelle New York黑巧克力松露因精美包裝與濃郁口感受好評；RJ Balson英式香腸則以歷史品牌、秘製配方與柔軟口感，讓會員留下印象。

好市多 巧克力 Costco

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