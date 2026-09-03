異國超市挖寶 家常菜添新風味「比想像中簡單」

盧安凱斯（Palina Louangketh）在愛達荷州博伊西的亞洲超市購物。(美聯社)

每天思索晚餐要做什麼，有時不免讓人產生「烹飪倦怠」，但對許多美國家庭來說，面臨半個世紀以來最大的食品雜貨價格上漲，外食或依賴即食食品已越來越難成為替代方案；此外，在家下廚通常更健康，更能控制餐點中鹽或糖的添加量。美聯社報導，在許多城市，還有另一種既能解決「晚餐吃什麼」的頭痛問題，又不至於太傷荷包的方法：前往異國超市或雜貨店購物。

美食愛好者、也是愛達荷州 國際僑民博物館（Museum of International Diaspora）館長盧安凱斯（Palina Louangketh）表示，以不熟悉的食材與家中常備食材搭配，將新風味融入家常菜中，比想像中簡單。她同時開設烹飪課程，並與博伊西（Boise）當地的移民合作，由他們示範家鄉的菜餚與烹飪技巧。

盧安凱斯最近造訪了博伊西的亞洲超市，她指著來自中國、日本、越南、泰國、南韓等地的產品表示，這裡不僅能體驗文化，還能獲得健康、新鮮且風味獨特的食材。

盧安凱斯說，這沒有那麼可怕或奇特，只要將蛋白質與蔬菜及澱粉類食物搭配，再加入鹹的調味料如醬油、魚露、蠔油、海鮮醬，就不用擔心了。

或許初次走進一家滿是陌生商品、標籤上全是外語的超市，會讓人卻步，紐約市美食網紅謝雷舍夫斯基（Beryl Shereshewsky）表示，她的YouTube頻道專門探索世界各地的菜餚與文化連結。她表示，有些方法能將異國超市融入日常烹飪中。以下是她的建議：

走出居住的社區

謝雷舍夫斯基說，許多人會驚訝地發現，即使在城市和小鎮，也有許多異國超市或雜貨店；無論美國哪個地方都會有移民，而這些移民仍在烹調來自他們國家與文化的美食。

根據市場研究公司IBISWorld的調查，多年來，全美各地的異國超市與小型雜貨店的銷售額一直穩步增長。

博伊西擁有約23.5萬居民，當地就有20多家異國超市，鄰近的默里迪恩（Meridian）、楠帕（Nampa）和考德威爾（Caldwell）也有好幾家。

謝雷舍夫斯基指出，人們通常在住家附近購物，但探索新區域往往能發現隱藏的寶藏，能以不同的方式與所居住的城市或城鎮互動。

不妨從小處開始

若還未準備好品嘗大量異國美食，不妨從熟悉的菜餚中尋找靈感。謝雷舍夫斯基說，挑選一道真正喜愛的料理，觀察世界各地的不同作法；如此一來，只需加入幾種新食材，就能在熟悉的基礎上嘗試新事物。她表示，即使說不同的語言、穿不同的服裝，或是生活在不同地方，但透過一顆番茄，彼此突然就連結在了一起。

喜愛早餐的人不妨試著用烏干達蛋餅捲（rolex），這種用恰巴提（chapati）麥餅包裹的蔬菜歐姆蛋，來取代炒蛋和吐司；或者將普通的蔬菜沙拉換成台灣菠菜沙拉，這道受歡迎的前菜，是以川燙的台灣菠菜、醋味沙拉醬和花生製成。相較於多數大型連鎖超市常見的菠菜，台灣菠菜更甜、更清脆。

盧安凱斯表示，湯品也是個不錯的入門選擇。她喜歡用新鮮的檸檬草和泰國檸檬葉為湯底增添酸味，兩者都是她出生的寮國常備食材。

留意省錢好機會

在異國超市購買香料、新鮮農產品及某些特色醬料，往往比在大型連鎖超市更划算；即使是新鮮和冷凍海鮮食品，價格也可能低廉許多，部分原因在於這些商店更傾向於與多家供應商合作。

不過，不是所有異國超市商品都能省錢，相較於其他地方，有些特色商品中也可能包含極高檔的版本。謝雷舍夫斯基表示，你會發現有些食材比傳統超市便宜許多，而有些則可能同樣昂貴，這取決於所要尋找的物品。

發現新的最愛食物

如果看到感興趣的東西，不要害怕嘗試。謝雷舍夫斯基說，如果當下看上某樣食材，之後就可以透過搜尋該食材和食譜，找出料理方式。

她表示，菲律賓菜已成為她日常烹飪的固定菜色之一，部分原因在於這些料理製作簡單，且可以替換食材，而不會改變菜餚的整體風味；例如他們有金桔汁，但可以用檸檬代替，「完全沒問題」。

謝雷舍夫斯基喜愛的其他食材還有華人家中常備的肉鬆，以及帶有甜味與煙燻味的溫和秘魯辣椒阿吉潘卡（aji panca）。她表示，與番茄醬相似、帶有甜酸風味的菲律賓「國民沾料」香蕉醬，現在也成為她廚房裡的常備品。

愛達荷州博伊西市的亞洲超市，貨架上擺滿了湯底和其他食材。(美聯社)