In-N-Out薯條太軟爛？網友曝「點餐秘訣」：跟店員說2字變酥脆

洛杉磯一家In-N-Out Burger門市的漢堡與薯條。（路透）

連鎖速食店In-N-Out的薯條向來評價兩極，雖然主打新鮮現切、非冷凍製作，卻常被消費者嫌棄口感偏軟、容易濕爛。不過，近日有網友分享點餐「密技」，只要要求薯條「Well Done」，讓店員延長烹調時間，就能吃到色澤更深、口感更加酥脆的薯條。

食品網站Sporked作者Heather Adams在文中坦言，自己幾乎什麼樣的薯條都喜歡，唯獨對In-N-Out薯條敬謝不敏。她指出，儘管In-N-Out薯條採用新鮮馬鈴薯製作，而非一般速食店常見的冷凍薯條，但口感往往過於柔軟，甚至顯得濕爛，讓她即使喜歡該品牌的漢堡和奶昔，也不願意點薯條。

不過，她近日從Reddit討論區得知，原來In-N-Out的薯條可以自行指定烹調程度。透過指定「Light Well」、「Well Done」或「Extra Well Done」，或許能讓原本評價兩極的In-N-Out薯條變得更符合個人口味。

消費者只要點餐時要求「Well Done」，店家就會將薯條炸得更久。這種烹調方式會讓薯條顏色更加焦黃，外層也更加酥脆，不再像平常柔軟。

網友形容，這種改變可說是「遊戲規則改變者」，薯條內部仍保有鬆軟口感，外層則增加酥脆度，整體吃起來更加有層次。

若不想薯條炸得太脆，可以選擇「Light Well」，也就是介於一般薯條與「Well Done」之間的做法，外緣略帶酥脆，但整體仍維持較柔軟的口感。

至於喜歡硬薯條口感的消費者，則可以進一步要求「Extra Well Done」，也就是延長更多烹調時間，使薯條呈現更深的色澤與更明顯的酥脆口感。