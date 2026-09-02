In-N-Out薯條太軟爛？網友曝「點餐秘訣」：跟店員說2字變酥脆
連鎖速食店In-N-Out的薯條向來評價兩極，雖然主打新鮮現切、非冷凍製作，卻常被消費者嫌棄口感偏軟、容易濕爛。不過，近日有網友分享點餐「密技」，只要要求薯條「Well Done」，讓店員延長烹調時間，就能吃到色澤更深、口感更加酥脆的薯條。
食品網站Sporked作者Heather Adams在文中坦言，自己幾乎什麼樣的薯條都喜歡，唯獨對In-N-Out薯條敬謝不敏。她指出，儘管In-N-Out薯條採用新鮮馬鈴薯製作，而非一般速食店常見的冷凍薯條，但口感往往過於柔軟，甚至顯得濕爛，讓她即使喜歡該品牌的漢堡和奶昔，也不願意點薯條。
不過，她近日從Reddit討論區得知，原來In-N-Out的薯條可以自行指定烹調程度。透過指定「Light Well」、「Well Done」或「Extra Well Done」，或許能讓原本評價兩極的In-N-Out薯條變得更符合個人口味。
消費者只要點餐時要求「Well Done」，店家就會將薯條炸得更久。這種烹調方式會讓薯條顏色更加焦黃，外層也更加酥脆，不再像平常柔軟。
網友形容，這種改變可說是「遊戲規則改變者」，薯條內部仍保有鬆軟口感，外層則增加酥脆度，整體吃起來更加有層次。
若不想薯條炸得太脆，可以選擇「Light Well」，也就是介於一般薯條與「Well Done」之間的做法，外緣略帶酥脆，但整體仍維持較柔軟的口感。
至於喜歡硬薯條口感的消費者，則可以進一步要求「Extra Well Done」，也就是延長更多烹調時間，使薯條呈現更深的色澤與更明顯的酥脆口感。
因為它雖然使用新鮮馬鈴薯現切現炸，但成品常被認為過於柔軟，甚至帶有濕爛感，和許多人期待的酥脆薯條口感不同，因此評價一直很兩極。 只要在點餐時要求「Well Done」，店員就會把薯條炸得更久，讓表面顏色更深、外層更酥脆，改善原本偏軟的口感。 文章提到還能選「Light Well」與「Extra Well Done」；前者介於一般與Well Done之間，外緣略脆、整體較軟，後者則會炸得更久，呈現更深色與更明顯的酥脆感。
精華 FAQ
因為它雖然使用新鮮馬鈴薯現切現炸，但成品常被認為過於柔軟，甚至帶有濕爛感，和許多人期待的酥脆薯條口感不同，因此評價一直很兩極。
只要在點餐時要求「Well Done」，店員就會把薯條炸得更久，讓表面顏色更深、外層更酥脆，改善原本偏軟的口感。
文章提到還能選「Light Well」與「Extra Well Done」；前者介於一般與Well Done之間，外緣略脆、整體較軟，後者則會炸得更久，呈現更深色與更明顯的酥脆感。
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