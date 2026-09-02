懶人包／「喜馬拉雅海嘯」重創尼泊爾 下一場大自然反撲會在哪？

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尼泊爾與中國西藏交界地區8月26日爆發嚴重山洪，8月29日空拍圖可見努瓦科特縣德...
尼泊爾與中國西藏交界地區8月26日爆發嚴重山洪，8月29日空拍圖可見努瓦科特縣德維加特的街道與房屋被泥漿覆蓋。(路透)

尼泊爾與西藏邊境地區翠蘇里河谷(Trishuli valley)8月26日發生大規模暴洪和土石流，截至9月1日下午，這起致命天災已造成1068人死亡、4606人失蹤，其中有583名外國人，包含85名美國人。尼泊爾財政部長魏格(Swarnim Wagl)表示，災後重建初估需40億至50億美元，相當於該國經濟規模近一成。

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▲ 影片來源：YouTube＠BBC News 中文（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

一場冰崩洪水，怎麼突然變成巨災？

這起洪災發生的原因指向冰川崩塌。

根據美國地質調查局與衛星航拍公司「行星實驗室」的監測資料，尼泊爾當地時間8月26日上午8時37分，緊鄰西藏邊境的朗當利龍峰北坡發生一起大規模山崩，面積約1平方公里的高山冰河崩塌，冰塊、凍土及岩石墜入下方河谷，進一步引發了長達20公里的災難性土石流，更以每小時超過170公里的速度衝向下游。

專家估計，從朗當利龍峰崩落的冰河與砂石總量，可能多達1億立方公尺，加上沿途海拔落差將近3300公尺，在「地形加速」下，讓土石流破壞力倍增。

有人逃過了，有人沒能逃

14分鐘關鍵預警

會計衝進辦公室大喊「洪水來了」，尼泊爾特里布萬翠蘇里中學校長達瓦迪(Rajendra Dawadi)隨即敲響校鐘，緊急發布全校撤離令。這關鍵的14分鐘預警，他先要求校車司機不要進校，而後成功帶領900名學生與16名教職員工奔向高地逃生，校舍與橋梁則在師生撤離後不久遭洪水衝毀。

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2小時與天爭命

尼泊爾一棟藍色三層建築四周全被滾滾洪水包圍，附近建築接連遭沖毀，屋內一家人受困4樓長達2小時，6名受困者最終奇蹟般獲救。42歲女主人拉克希米(Laxmi Pandey Pyakurel)事後回憶，當時已做好全家人喪命的準備，「我們近距離看見死亡，死亡就盯著我們每一個人」。

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▲ 影片來源：X平台＠Sumon1486554（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

高山另一邊，西藏吉隆口岸被抹平

相較於尼泊爾公布的驚人數字，截至9月1日，中國官方公布的境內死傷人數為16死、546人失聯，其中失聯人員有261名外籍人士。

中國災情主要集中在西藏日喀則市吉隆縣的吉隆口岸一帶，衛星影像顯示，吉隆口岸幾乎被泥石流「抹平」。災後中國官方動員解放軍、武警、中國消防救援隊等救援力量共2141人，調派救援車輛269輛、救援裝備3922套，高原型米-171直升機也投入災區救援。

這起洪災前三個月，中尼官員曾討論如何加強合作監測洪水、冰川等危害。這起洪災後，尼泊爾外交部長坎乃爾(Shisir Khanal)表示，他已與中國外交部長王毅通話，雙方同意加強「即時水文資料」共享。

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千人喪命，國際救援湧入

尼泊爾努瓦科特(Nuwakot)、拉蘇瓦(Rasuwa)與達丁(Dhading)3地共10個市鎮、涵蓋30至32個行政區受到重創，數以萬計私人住宅受損，學校及投資達數十億盧比的水力發電工程也遭重創。

聯合國已撥款200萬美元啟動緊急救援；紅十字會系統釋出100萬瑞士法郎，並發起2500萬瑞士法郎募款呼籲；印度運送近50噸物資並派出隧道救援與DNA鑑識團隊；中國撥款約3300萬美元並派隧道與水利專家。美、英、澳、加、南韓、阿聯與歐盟也分別承諾數百萬至數千萬美元不等的資金與物資。

尼泊爾已向聯合國「損失與損害基金」申請緊急援助，並正式要求中、美、印等排放大國承擔氣候賠償責任。

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這種事情，以後會不會更多？

這場由冰川崩塌所引發的致命浩劫，背後隱藏著氣候變遷加速大自然反撲的危機。弔詭的是，尼泊爾在全球碳排放的比率不足0.01%，卻成為第一線的犧牲者。

科學家警告，全球有超過3100條「躍動冰川」，可能引發洪水與雪崩；亞洲更有近10萬條冰川正在急速融化中，最容易受到威脅的地區，便是尼泊爾、巴基斯坦及哈薩克等國。

當喜馬拉雅正在變成一個高度敏感的氣候風險區，美國大峽谷也發生暴洪，氣候變遷以不同型式強化了大自然的毀滅力道，也讓人類面臨難以預測且代價高昂的災害風險。

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8月30日，在尼泊爾努瓦科特縣德維加特，人們走過被致命山洪和泥石流摧毀的建築物和...
8月30日，在尼泊爾努瓦科特縣德維加特，人們走過被致命山洪和泥石流摧毀的建築物和房屋。(路透)

(本文資料來源：路透、美聯社、CNN、每日電訊報、金融時報。)

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