梅西告別藍白衫FIFA、總統致意 妻子情深發文：你值得這一切

39歲球王梅西宣布結束長達20年的國家隊生涯，各界致敬與祝福聲浪不斷，梅西妻子安托內雅發文成為最溫暖的焦點。(路透資料照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 梅西宣布結束長達20年的阿根廷國家隊生涯。

梅西宣布結束長達20年的阿根廷國家隊生涯。 重點二： 妻子安托內雅感性發文，致敬他的堅持與夢想。

妻子安托內雅感性發文，致敬他的堅持與夢想。 重點三：FIFA、阿根廷總統與足協紛紛公開致意祝福。

在率領阿根廷 國家隊戰至最後一刻後，39歲球王梅西 （Lionel Messi）正式宣布結束長達20年的國家隊生涯，這項決定震撼全球足壇，各界致敬與祝福聲浪不斷，梅西妻子安托內雅（Antonela Roccuzzo）發文感性致敬，成為最溫暖的焦點。

「我曾親眼看著你在低潮時苦苦堅持、一次次重新站起來。」安托內雅在社群平台上貼出夫妻倆一路走來的溫馨合照，並動情寫下，「多年過後，我也無比幸運能陪著你實現夢想，共同度過人生中最快樂的時光。你值得這段傳奇故事，甚至值得更多，我們無限愛你。」這段深情告白道盡梅西從早期的質疑到攀上高峰的辛酸與榮耀，感動無數球迷。

這波退役浪潮也引發體壇與政界巨頭的隆重致敬。國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）特別發表雙語聲明，讚揚梅西擁有非凡的國際賽生涯，「你的神奇天賦與謙遜態度將永遠被世人銘記，你重新定義了這項運動，並啟發了數以百萬計的人。」阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）則簡短而有力量地致意，「非常感謝你，不可能先生！」

阿根廷足協亦感性發文，感謝梅西讓全國人民敢於築夢並化為現實。身為球王最堅實的後盾，妻子安托內雅的陪伴見證了梅西從遺憾退場到完美登頂的史詩篇章；如今球王轉身離場，正如阿根廷足協所言，這段屬於梅西的傳奇，將永遠鐫刻在藍白衫的歷史之中。