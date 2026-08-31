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梅西告別藍白衫FIFA、總統致意 妻子情深發文：你值得這一切

記者劉肇育／即時報導
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39歲球王梅西宣布結束長達20年的國家隊生涯，各界致敬與祝福聲浪不斷，梅西妻子安...
39歲球王梅西宣布結束長達20年的國家隊生涯，各界致敬與祝福聲浪不斷，梅西妻子安托內雅發文成為最溫暖的焦點。(路透資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：梅西宣布結束長達20年的阿根廷國家隊生涯。
  • 重點二：妻子安托內雅感性發文，致敬他的堅持與夢想。
  • 重點三：FIFA、阿根廷總統與足協紛紛公開致意祝福。

在率領阿根廷國家隊戰至最後一刻後，39歲球王梅西（Lionel Messi）正式宣布結束長達20年的國家隊生涯，這項決定震撼全球足壇，各界致敬與祝福聲浪不斷，梅西妻子安托內雅（Antonela Roccuzzo）發文感性致敬，成為最溫暖的焦點。

「我曾親眼看著你在低潮時苦苦堅持、一次次重新站起來。」安托內雅在社群平台上貼出夫妻倆一路走來的溫馨合照，並動情寫下，「多年過後，我也無比幸運能陪著你實現夢想，共同度過人生中最快樂的時光。你值得這段傳奇故事，甚至值得更多，我們無限愛你。」這段深情告白道盡梅西從早期的質疑到攀上高峰的辛酸與榮耀，感動無數球迷。

這波退役浪潮也引發體壇與政界巨頭的隆重致敬。國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）特別發表雙語聲明，讚揚梅西擁有非凡的國際賽生涯，「你的神奇天賦與謙遜態度將永遠被世人銘記，你重新定義了這項運動，並啟發了數以百萬計的人。」阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）則簡短而有力量地致意，「非常感謝你，不可能先生！」

阿根廷足協亦感性發文，感謝梅西讓全國人民敢於築夢並化為現實。身為球王最堅實的後盾，妻子安托內雅的陪伴見證了梅西從遺憾退場到完美登頂的史詩篇章；如今球王轉身離場，正如阿根廷足協所言，這段屬於梅西的傳奇，將永遠鐫刻在藍白衫的歷史之中。

精華 FAQ

  • 梅西正式宣布結束長達20年的阿根廷國家隊生涯，代表他將告別藍白衫舞台。這項決定震撼全球足壇，也引發各界大量致敬與祝福。

  • 安托內雅貼出夫妻合照，表示自己看著梅西在低潮時苦撐並一次次站起來，也很幸運能陪他實現夢想。她說他值得這段傳奇，甚至值得更多。

  • FIFA主席英凡提諾、阿根廷總統米雷伊與阿根廷足協都公開發文致意。FIFA讚揚他重新定義足球，米雷伊稱他是「不可能先生」，足協則感謝他讓全國人民敢於築夢。

梅西 阿根廷

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