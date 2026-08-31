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美網最受歡迎飲料：這款「哈密瓜雞尾酒」教你在家動手做

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美網期間販賣的「Honey Deuce」雞尾酒。(路透)
美網期間販賣的「Honey Deuce」雞尾酒。(路透)

美國網球公開賽開打，除了場上的激烈對決，美網招牌調酒「Honey Deuce」也再度成為話題。ESPN指出，這款雞尾酒已成為美網最具代表性的飲品之一，2025年更賣出近74萬杯。

「Honey Deuce」背後還有一段故事。2006年，Grey Goose成為美網官方伏特加品牌，調酒師Nick Mautone受邀設計一款適合紐約夏末炎熱天氣的雞尾酒。他回憶，自己當時曾到長島漢普頓灣的住處度周末，途中在農產品攤買了哈密瓜、黑莓與新鮮迷迭香，靈感就此而來。

Mautone原本經常以哈密瓜、黑莓及迷迭香柑橘糖漿製作夏季甜點，還會加入伏特加及橙子雪酪。當他製作哈密瓜球時，突然對妻子說：「天啊，這就是Honey Deuce的裝飾，簡單明瞭。」他發現哈密瓜球看起來就像網球，因此確立3項不可妥協的元素：Grey Goose原味伏特加、清爽的長飲，以及哈密瓜球。

經過多次測試後，Mautone將原本的黑莓白蘭地或黑莓利口酒改成覆盆子利口酒，最後確定配方為Grey Goose伏特加、新鮮檸檬水、覆盆子利口酒，再以3顆哈密瓜球裝飾。雖然當時餐飲承包商對哈密瓜球頗有疑慮，Mautone仍堅持保留，事後證明這正是飲品最成功的特色之一。

Mautone坦言，自己從沒想過Honey Deuce會取得今天的成功。「看到去年賣出73.8萬杯，這是一個驚人的數字。」他指出，美網每年約有100萬人入場，許多人甚至一次會喝上3杯。

泰勒絲2024年觀看美網，手上就拿著「Honey Deuce」。(美聯社)
泰勒絲2024年觀看美網，手上就拿著「Honey Deuce」。(美聯社)

這款飲品如今甚至成為名人觀賽時的熱門選擇，包括泰勒絲(Taylor Swift)、小威廉絲(Serena Williams)都曾飲用。

至於Honey Deuce在家中的做法，官方配方包括1.25盎司Grey Goose伏特加、3盎司新鮮檸檬水、0.5盎司高級覆盆子利口酒，以及3顆哈密瓜球。將冰塊放入冰鎮高球杯，加入伏特加、檸檬水及覆盆子利口酒，最後以3顆冷凍哈密瓜球串成裝飾即可。

Mautone也鼓勵飲用者自行創新，例如加入氣泡酒製成Honey Deuce Spritz，或將剩餘哈密瓜打成冰沙。他說：「只要有Grey Goose，以及高品質的檸檬汁或檸檬水，你就已經有很好的基礎。」

精華 FAQ

  • 它結合清爽的夏末口感與像網球的哈密瓜球裝飾，外觀與賽事高度呼應，加上多年累積話題與名人加持，因此成為美網最具代表性的招牌調酒之一。

  • 2006年Grey Goose成為美網官方伏特加後，調酒師Nick Mautone受邀研發，他從漢普頓灣週末採買的哈密瓜、黑莓與迷迭香獲得靈感，逐步定出配方。

  • 官方做法是將1.25盎司Grey Goose伏特加、3盎司新鮮檸檬水與0.5盎司覆盆子利口酒倒入冰鎮高球杯，再以3顆冷凍哈密瓜球串成裝飾即可。

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