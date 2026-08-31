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蒜蓉青花菜簡單4步驟完成 爽脆口感汆燙時間成關鍵

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網友分享蒜蓉青花菜食譜，僅需青花菜、大蒜及幾種常見調味料，經過汆燙、爆香及拌炒便...
網友分享蒜蓉青花菜食譜，僅需青花菜、大蒜及幾種常見調味料，經過汆燙、爆香及拌炒便能上桌。示意圖。（取材自pexels.com@ Casa Norte ）

AI摘要

文章摘要整理：

網友分享蒜蓉青花菜食譜，透過汆燙、爆香與拌炒3步驟即可完成，重點在汆燙不超過1分鐘，並可依口味調整油鹽與醬料比例。

想在家快速完成一道清爽蔬菜料理，一名小紅書網友「八九不離食」近日分享蒜蓉青花菜(綠花椰菜)食譜，僅需青花菜、大蒜及幾種常見調味料，經過汆燙、爆香及拌炒便能上桌。他形容料理步驟簡單、適合一人食用，成品口感爽脆，也能作為控制飲食期間的家常配菜。

這道料理所需食材只有青花菜與大蒜，調味則準備生抽(醬油)、蠔油及鹽。首先在鍋中加入清水、少量鹽與油，煮滾後放入洗淨並切成小朵的青花菜汆燙。針對網友詢問時間，他建議最多約1分鐘即可，避免煮得太久，影響翠綠色澤及爽脆口感。

青花菜撈起後，另起一鍋加入少量油，以小火將蒜末慢慢炒出香氣，接著加入鹽、生抽與蠔油調味。最後倒入已汆燙的青花菜，繼續以小火翻炒，待醬汁均勻裹上表面後即可起鍋，整體不需複雜刀工或長時間烹煮。

有網友注意到成品帶有少量湯汁，詢問是否另外加水。「八九不離食」解釋，青花菜汆燙撈起後本身會帶有一些水分，加上生抽等液態調味料，因此鍋底自然會出現少量醬汁，不必額外加水。若偏好乾爽口感，可在汆燙後稍微瀝乾，再放入鍋中拌炒。

留言區多數認為成品看起來清爽、脆口，適合夏季或減脂期間食用。青花菜本身脂肪含量低，也能補充膳食纖維，不過實際熱量與鈉含量仍會受到用油、生抽及蠔油分量影響。若希望吃得更加清淡，可減少油與醬料用量，以大蒜香氣提升風味，兼顧口感與飲食需求。

精華 FAQ

  • 主要食材只有青花菜與大蒜，調味則用生抽、蠔油和鹽即可。材料簡單、取得容易，適合想快速做出清爽家常菜的人。

  • 因為汆燙若超過約1分鐘，青花菜容易失去翠綠色澤與爽脆口感，影響成品賣相與口感；控制時間是這道料理的關鍵。

  • 可在汆燙後先把青花菜稍微瀝乾，再下鍋與蒜末和調味料拌炒；同時減少生抽、蠔油與用油量，就能做出更乾爽的口感。

小紅書 料理食譜

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