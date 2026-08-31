空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 空服員在登機門幾秒內就會觀察乘客狀態，進行初步安全評估。

空服員在登機門幾秒內就會觀察乘客狀態，進行初步安全評估。 重點二： 他們會留意醉酒、生病、異常行為與可疑物品，必要時攔下乘客。

他們會留意醉酒、生病、異常行為與可疑物品，必要時攔下乘客。 重點三：空服員也會辨識能協助緊急疏散的人，並真心向乘客打招呼互動。

搭飛機時，乘客依序登機踏入機艙，通常會看到空服員站在門口微笑迎接，有時還會看一下登機證引導入座。許多人以為這只是航空公司的基本服務禮儀，事實上，這短短幾秒鐘的互動，空服員已經開始默默觀察乘客，從身體狀況、精神狀態到行李安全，都是他們注意的範圍。「赫芬頓郵報」(HuffPost) 報導，在你走進機艙，對你打招呼的空服員已經完成了一次安全檢查，記下這趟飛行裡有哪些人可能需要幫助、哪些人可能成為意外狀況的風險，以及誰可能讓這趟旅程變得更加愉快。

觀察1：第一時間確認乘客是否適合搭機

資深空服員Jay Robert直言，登機門的微笑與問候，可能是多數人一生中遇過最具判斷性的歡迎，「我們在那幾秒鐘裡判斷很多事情，這就是我們工作的一部分。」

不過，這種「判斷」並不是針對乘客，而是以飛行安全為主要目的。空服員會留意是否有人生病、醉酒、疑似受到藥物影響，或攜帶可能危及飛行安全的物品。航空專家也指出，這其實是一種「行為評估」，乘客在被友善問候時通常會更自然地做出反應，因此空服員可以趁機觀察其精神狀態與行為是否異常。

觀察2：攔下醉酒乘客 避免升空後出問題

其中一項重要觀察就是乘客是否喝醉。若空服員發現有人明顯醉酒或疑似受到藥物影響，可能以「帶你去座位」為由查看登機證，同時通知其他組員注意這名乘客。

「在乘客坐定之後才把人請下飛機，遠比在機艙門口攔下來困難。」Robert表示，空服員會在登機過程中彼此溝通，甚至請後方組員特別留意某位乘客，再共同判斷對方是否適合飛行。

前飛行員Dan Bubb也解釋，若讓一名醉酒且具攻擊性的乘客升空，可能演變成必須改降的嚴重問題，「你不會希望人在高空喝醉又鬧事，最後變成一個大麻煩。」因此，能在艙門關閉前發現問題，當然最好。

觀察3：從細節察覺生病、失控等異常

空服員還會觀察乘客的身體與反應，包括臉色蒼白、皮膚濕冷、大量出汗，甚至明顯的傳染性皮膚症狀。Robert說，部分乘客可能會試圖掩飾自己不舒服，因此空服員必須從身體透露的各種線索，快速判斷對方是否適合搭乘飛機。

說話含糊、神情困惑、站立不穩或身上有酒味，也可能是醉酒或身體狀況異常的訊號。除此之外，氣味也在觀察範圍內，除了酒味，過重的體味若嚴重影響其他乘客的舒適與健康，也可能成為拒絕載客的因素。

觀察4：檢查行李與辨識潛在人口販運受害者

乘客登機時，空服員也會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。

近年來，他們還多了一項任務，就是辨識可能涉及人口販運的情況。Robert表示，世界各地的機組人員如今都接受相關訓練，學習辨識潛在受害者的跡象，並在發現疑慮時，以不引人注意的方式通報。

觀察5：找出「緊急時刻能幫忙的人」

有趣的是，空服員不只是在找「可能造成問題的人」，也會尋找「關鍵時刻能幫上忙的人」。

前阿提哈德航空空服員Paula S. Adams表示，機組人員會留意可能在緊急狀況中提供協助的乘客，尤其是坐在逃生門附近的人。Robert說，他會記住身體看起來強健、有自信，或具有警察、軍人、消防員、醫護人員等背景的乘客。

這類乘客被稱為「能夠提供協助的乘客」（able-bodied passengers，ABPs），如果發生緊急疏散或其他突發狀況，他們可能成為機組人員尋求協助的對象。同時，空服員也會留意哪些旅客可能需要額外協助，以便在緊急情況下更有效掌握整個客艙的狀況。

空服員也是真的想和你打招呼

雖然登機門是空服員進行安全評估的重要位置，但這並不代表他們每次微笑都「另有目的」。Robert表示，空服員在觀察客艙的同時，也會尋找真正想認識、聊天的乘客。

「很多空服員喜歡與陌生人互動。」Robert說，我們喜歡和客人聊天、聽他們的故事，也希望讓他們留下難忘的飛行回憶。

甚至有人會在登機時注意到特別有好感的乘客。Robert透露，機組人員私下偶爾會用「BOB」（Best On Board）稱呼讓人眼睛一亮的乘客，甚至有人因為登機時的互動而發展成戀情。

一個小小問候 可能讓空服員記住你

對乘客而言，最簡單的友善做法就是親切打招呼。Bubb表示，空服員經常工作很長時間，如果乘客能說聲「嗨」，或問一句「今天過得怎麼樣」，往往就能帶給機組人員很大的正面感受。

他自己搭機旅行時，甚至會事先準備一些5美元的星巴克禮品卡送給機組人員。有一次，機長特別走回來與他握手，還送給他一張手寫字條。「就是這些小事。」Bubb說。