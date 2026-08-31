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洛杉磯夫妻生下罕見「混合型三胞胎」3兄弟體重差點打破世界紀錄

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嬰兒示意圖。(本報資料照片)
嬰兒示意圖。(本報資料照片)

加州一對夫妻生下「罕見三胞胎」，三名男嬰出生體重高達19.3磅（約8.75公斤），差點打破金氏世界紀錄；更特別的是，三兄弟中兩人為同卵雙胞胎，第三人則是異卵手足，形成罕見的混合型三胞胎。

▲ 影片來源：youtube平台＠CBS LA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

People報導，居住在洛杉磯南部的妮拉克拉夫特（Nyla Craft）與馬可伯納爾（Marco Bernal）夫婦8月18日在南灣凱薩醫療中心（Kaiser Permanente South Bay Medical Center）迎來三胞胎兒子艾利歐（Elio）、伊萊亞斯（Elias）與恩佐（Enzo）。巧合的是，孩子出生當天正好也是伯納爾的生日。

院方表示，三名男嬰是自然受孕，並且足月出生，母子均未出現併發症，三胞胎合計出生體重達19.3磅。

金氏紀錄最胖三胞胎為22磅12.6盎司。

回憶生產當下，三胞胎的母親克拉夫特說，當聽到第一個孩子出生時，她立刻哭了，「我當時只想著，『天啊……他沒事。』」

她接著說，隨後第二個、第三個孩子也陸續出生，「當我同時聽到他們三個一起哭時，我心想，『感謝上天，他們都很好。』」

克拉夫特與伯納爾原本就有兩個孩子，三胞胎出生後，他們家庭成員暴增，成為七口之家。

精華 FAQ

  • 這組三胞胎屬於罕見的混合型三胞胎，其中兩名男嬰是同卵雙胞胎，第三名則是異卵手足，三人同時出生在同一胎中，情況相當少見。

  • 三名男嬰合計出生體重達19.3磅，約8.75公斤，已非常驚人，但仍未打破金氏世界紀錄；目前最重的三胞胎紀錄為22磅12.6盎司。

  • 三胞胎是在南灣凱薩醫療中心足月自然受孕出生，母子均無併發症，且出生當天剛好是父親生日；夫妻原本已有2個孩子，現在成為7口之家。

加州 洛杉磯

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