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機場消費怎省錢？ 12年空服員分享必備「5神物」

TVBS新聞網／編譯：謝景沛
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機場免稅店示意圖。(取材自unsplash.com/@mahdi17)
機場免稅店示意圖。(取材自unsplash.com/@mahdi17)

在高通膨與生活成本激增的時代，每次踏入機場，荷包總是默默失血。一名擁有12年飛行經驗的資深空服員透露，航廈內精緻的店面、誘人的咖啡香與轉機時的無聊感，正是誘發衝動購物的最大陷阱。然而，只要在出發前做好規畫，透過自備實用小物取代現場的高價消費，省下的金額甚至足以讓你在下次飛行中升等商務艙。

破解高價餐飲迷思 自備水瓶零食遠離暴利

Traveland Leisure報導，首先在飲水與餐飲方面，機場的高價水與昂貴零食最容易讓零用錢悄悄流失。資深空服員建議自備可重複使用的保溫水瓶，善用機場設置的免費飲水站，同時準備數包電解質沖劑與自家小零食盒。這不僅能擺脫在機場購買高價運動飲料與零食的命運，也能隨時補充高空飛行所需的維生素與水分。

告別笨重裝備與實體書 輕量好物打造舒適飛行

至於機上的舒適與娛樂，盲目購買實體書或頸枕以及旅行毯也是常見的消費地雷。改帶輕薄的電子閱讀器，就能輕鬆收納數百本書籍。而選用高品質、可折疊的頸部支撐架以及輕量睡袋，不僅結構輕巧、不佔行李空間，還能機洗並提供完美的保暖與頸部支撐。

此外，捨棄容易掉落的無線耳機，改用顯眼且舒適的頭戴式耳機，還能省去在機艙地面爬尋耳機的狼狽，同時避免錯過空服員的緊急廣播。

精簡備品避開翻倍高價 折疊包輕鬆收納戰利品

最後在行李打包與應急裝備上，機場便利商店販售的單條充電線或單劑量藥品和大罐香水往往價格翻倍。出發前準備好一拖多功能充電線、符合規定的小包裝個人藥品，以及旅行裝盥洗套組，就能輕鬆應對高空乾燥與各種突發的身體不適。

若擔心戰利品過多，隨身帶個高承重且可折疊的旅行背包，就能徹底擺脫臨時購買昂貴購物袋的困境，優雅又省錢地展開旅程。

機場別當盤子！12年空服員曝「省錢5神物」：水跟頸枕別亂買

TVBS新聞網

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