搭飛機最惹人厭行為 第1名惹火27%旅客...「椅背往後倒」沒上榜

搭飛機時，許多人最怕遇到不友善的乘客。示意圖。(圖／AI生成)

搭機時，狹小的機艙空間以及乘客對飛行禮儀（airplane etiquette）的不同看法，包括誰應該使用扶手、是否應該放倒座椅、是否能光腳搭機等問題，經常在社群媒體上引發爭論。許多人也認為，乘客的飛行禮儀越來越差，而一項最新調查顯示，許多旅客認為，造成機上不良行為的主要原因竟是「其他乘客」。

機上噪音成最大摩擦 逾半乘客接受調整椅背

CBS新聞報導，為了解公眾對飛行禮儀相關問題的看法，旅遊網站The Points Guy（TPG）與YouGov針對2500名美國成年人進行民調。結果發現，航空旅行中最容易引發摩擦的行為，是乘客使用手機、筆記型電腦及其他個人電子設備進行電話或視訊通話，或在未戴耳機的情況下觀看電視節目或電影。

根據調查，40%的乘客認為航空公司應該禁止在飛機上使用手機和視訊通話；27%的乘客認為，這類噪音是最令人惱火的乘客行為。TPG執行編輯布萊恩（Becky Blaine）告訴CBS新聞：「這種情況在登機前的區域也會發生，人們坐在那裡用手機大聲播放影片。」並指出，這種情況與年齡無關，「你會看到孩子們用iPad，也會看到老年人用手機」。

航空公司深知乘客對鄰座電子設備所產生的噪音相當敏感。今年3月，美國聯合航空（United Airlines）修改相關規定，要求所有乘客使用個人電子設備收聽音訊時必須戴上耳機，包括瀏覽會發出聲音的社群媒體動態。違反規定的乘客恐會被航空公司趕下飛機，甚至禁止其搭乘飛機。

關於另一個爭議已久的議題：乘客是否應該在飛行途中調整座椅靠背。TPG的民調顯示，51%的成年人認為這樣做是可以接受的；僅10%的受訪者表示，在飛行途中調整椅背是絕對不可接受的。此外，對於座位扶手的使用，TPG認為，鑑於中間座位乘客的空間最為狹窄，乘客有權使用兩個扶手。但調查受訪者對此持不同意見，只有11%的受訪者認為中間座位的乘客可以使用兩個扶手。

逾七成受訪者認為最佳穿著是「任何舒適的服裝」

搭機穿著方面，調查也有所提及。美國人搭飛機旅行時通常穿著舒適，常選擇彈性布料或寬鬆衣物；有些人甚至會穿著睡衣搭機。為因應這種趨勢，美國運輸部去年發起一項運動，鼓勵美國人在飛行途中穿著得體。運輸部長達菲（Sean Duffy）當時在社交媒體上發文說：「盛裝打扮去機場，幫助陌生人，保持好心情。」

大眾對搭機穿著也有自己的看法。TPG和YouGov的調查顯示，超過七成受訪者認為最合適的服裝是「任何舒適的服裝」，包括休閒運動服和家居服。僅9%的受訪者認為乘客應該穿著更正式的服裝。不過，雖然舒適的服裝合情合理，但只有1%的人認為穿著睡衣搭飛機可以接受。

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