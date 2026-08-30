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iPhone 18 Pro vs 蘋果首款摺疊機 攝影愛好者該選哪一款？

TVBS新聞網／編譯：廖國安
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蘋果首款折疊式iPhone獲試用者好評，但傳出相機未配備長焦鏡頭。(路透)
蘋果首款折疊式iPhone獲試用者好評，但傳出相機未配備長焦鏡頭。(路透)

蘋果即將發表旗艦新機iPhone 18 Pro與iPhone Ultra，儘管Ultra定位更高階，但iPhone 18 Pro在多項功能上仍具備明顯優勢，包括搭載可變光圈主鏡頭、更長續航力、保留Face ID臉部辨識，以及配備望遠鏡頭，這些差異將成為消費者選購時的重要考量。

1.可變光圈主相機

根據9to5Mac報導，iPhone 18 Pro主鏡頭將迎來重大升級，新增可變光圈功能，而iPhone Ultra預計不會搭載此技術。可變光圈能大幅提升人像模式表現，並提供更精細的景深控制，低光源攝影也將獲得顯著改善。

2.Pro Max電池續航力更勝一籌

報導指出，iPhone 18 Pro Max的電池容量將比前代增加10%，搭配A20 Pro與C2晶片的效能提升，續航力可望創下iPhone歷史新高。相較之下，iPhone Ultra因超薄設計與較小電池，續航表現難以匹敵Pro Max。

3.人臉辨識

在生物辨識方面，iPhone Ultra將首度捨棄Face ID，僅保留Touch ID指紋辨識。據9to5Mac指出，超薄機身無法容納Face ID元件，加上摺疊設計需要內外雙螢幕各配置一組感測器，使得這項功能難以實現。iPhone 18 Pro則維持Face ID系統，在安全認證上更具優勢。

4.長焦相機

此外，望遠鏡頭仍為Pro系列獨有，iPhone Ultra僅配備主鏡頭與超廣角鏡頭。對於常用長焦鏡頭的使用者來說，這可能是重要的因素。尤其是有傳言稱，蘋果今年將透過更大的光圈進一步提升其長焦攝影機的性能。

外媒曝4點iPhone 18 Pro勝蘋果摺疊機　愛好攝影首選

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