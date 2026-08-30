6個使用習慣 恐讓冰箱提早罷工

冰箱門周圍的橡膠密封條，是阻止冷空氣外洩的重要防線。(本報資料照片)

冰箱是家中幾乎全年無休的家電，24小時持續運轉，維持食物在安全溫度。不過，許多人直到冰箱突然不冷、食物變質，才發現平時一些看似無傷大雅的使用習慣，可能正在悄悄縮短冰箱壽命。

家電維修專家Ian Palmer-Smith表示，一般冰箱約可使用10至15年，但若長期沒有做好基本保養，壽命可能縮短至8、9年。多名維修人員指出，從冰箱擺放位置、裝食物的方式，到開門頻率與清潔方法，都可能影響冰箱的運轉效率。

習慣1：從不清潔冷凝器

維修人員最常提醒的問題之一，就是許多人「從來沒看過」的冷凝器。冷凝器負責將冷媒中的熱量散出去，依冰箱機型不同，可能位於背面、底部或頂部。

由於冷凝器通常藏在不顯眼的位置，很容易累積灰塵、油垢與寵物 毛髮。髒污堆積後會妨礙散熱，使壓縮機必須更加努力運轉，甚至因過熱而停機。

家電服務經理Tony Andrade指出，冷凝器太髒會讓壓縮機長時間高負荷運轉，溫度升高後可能自動停機，也會導致冰箱冷卻效率下降。

怎麼做？

沒養寵物者約每年清潔一次；家中有寵物者，建議約每半年清潔一次。可利用專用冷凝器刷將灰塵刷出，再用吸塵器清理。此外，冰箱不要緊貼牆面或塞在狹窄空間，應預留適當散熱空間。

習慣2：冰箱塞得滿滿滿

過年過節前，把冰箱塞滿食物通常不至於立即造成損壞，但若每天都處於「爆滿」狀態，就可能增加冰箱負擔。

冰箱冷空氣需要在內部循環，如果食物擺得太密，甚至擋住出風口，冷空氣無法均勻流動，就會造成不同區域溫度不一。壓縮機也可能因此需要更努力工作。

判斷方法其實很簡單：如果打開冰箱後幾乎看不到空隙，就可能太滿。尤其冰箱上方或後方的出風口，更不能被食物堵住。

怎麼做？

食物之間留出適當空間，確保冷空氣能夠流通。偶爾因聚餐而塞滿一兩天問題不大，但不要讓冰箱長期處於滿載狀態。

習慣3：不斷開關冰箱門

頻繁開關冰箱門，看似只是多花幾秒鐘，卻會讓溫暖、潮濕的室內空氣不斷進入冰箱。

美國田納西州家電維修業者Dennis Godynuk表示，當室溫空氣進入低溫冰箱，水氣容易凝結，長時間頻繁開門可能讓冰箱內壁變得潮濕，甚至影響風扇馬達與其他零件。

尤其冰箱剛經過維修、重新補滿食物或溫度升高時，更不要一直開門確認「到底冷了沒」。冰箱重新降到設定溫度需要一段時間，頻繁開門反而會延長恢復時間。

怎麼做？

開門前先想好要拿什麼，盡量一次拿完；料理時需要取食材，也不要反覆開門尋找。補貨或維修後，應讓冰箱有一段不受干擾的時間重新降溫。

習慣4：熱食直接塞進冰箱

剛煮好的麵、湯或其他熱食直接放入冰箱，會帶來大量水氣。維修人員表示，水氣可能凝結在風扇馬達或冷卻零件附近，若結冰，可能使冰箱運轉聲變大，甚至影響冷卻效果。熱食反覆直接放入冰箱，也會使冰箱需要額外消耗能量，把食物快速降溫，增加壓縮機負擔。

不過，食安上也不宜為了「等完全放涼」而讓熟食在室溫下放太久。尤其大量熱食，應分裝成小份、淺容器，讓熱氣更快散去，再放入冰箱冷藏。

怎麼做？

避免把一大鍋滾燙食物直接塞進冰箱，可先分裝、適度降溫後盡快冷藏，兼顧冰箱與食品安全。

習慣5：冰箱溫度設定錯誤

冰箱太冷或太暖都不是好事。溫度設定不適當，可能讓冰箱長時間運轉，增加能源消耗與零件負擔。

戈迪努克建議，冰箱可維持在約36至39℉，也就是約2.2至3.9℃。若設定得過高，冰箱內部實際溫度可能進一步升高；若設定低於32℉（0℃），則可能讓部分食物結冰。

怎麼做？

一般家用冰箱可將冷藏室設定在約3至4℃，並以冰箱實際溫度為準。若冰箱有獨立溫度顯示功能，可定期確認是否維持在適當範圍。

習慣6：忽略冰箱門的橡膠密封條

冰箱門周圍的橡膠密封條，是阻止冷空氣外洩的重要防線。密封條如果老化、破裂、脫落，或因清潔不當而損壞，外部暖空氣就容易進入冰箱。

冷空氣不斷流失，冰箱便必須延長運轉時間、增加啟動頻率，才能維持設定溫度，長期下來可能增加壓縮機負擔。

怎麼做？

約每半年用溫和的肥皂水清潔密封條，避免使用強效清潔劑，以免橡膠材質劣化。平時也可檢查密封條是否出現裂縫、變形或無法密合的情況，若已老化，就應更換。