教宗收到MLB白襪隊的禮物了 特製「教宗帽」抵達梵蒂岡

良十四世是白襪隊球迷。（歐新社）

MLB 芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）近日送上一份別具意義的禮物給教宗 良十四世（Pope Leo XIV）：限定白襪隊「教宗帽」。眾所皆知良十四世是白襪隊球迷，他收到球隊親送的特別帽款後笑容滿面。

People報導，白襪隊今年4月宣布，將推出限定版教宗帽當入場禮物。8月11日白襪隊對上辛辛那提紅人隊的比賽，購買特別套票的球迷除了能獲得教宗主教冠造型帽，還能坐在指定區域為白襪隊加油，只可惜白襪最終未能贏球。

白襪隊8月27日在社群平台分享照片，宣布這頂特製帽子已送到教宗手中，並寫道：「白襪隊教宗帽正式抵達梵蒂岡 。」照片中，良十四世手持帽子露出笑容，這份特別禮物由同為芝加哥人的湯姆麥卡錫神父（Father Tom McCarthy）親自轉交。

良十四世對白襪隊的支持早已不是秘密。他去年就曾在梵蒂岡公開場合戴上白襪隊棒球帽，成為球迷熱議焦點。白襪隊得知這位忠實球迷成為教宗後，總教練威爾韋納布爾（Will Venable）也曾表示：「看到這件事很棒。我很喜歡這份支持。」

除了特製帽子，良十四世與白襪隊還有另一段特殊淵源。據《The Athletic》報導，球隊前捕手A.J.皮爾津斯基（A.J. Pierzynski）曾將2005年世界大賽第1戰最後一個出局球送給良十四世。