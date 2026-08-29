景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

中國女星景甜 近日因與幣圈大佬孫宇晨的情感風波再度成為輿論焦點，短短兩天微博新增逾10萬粉絲，個人主頁瀏覽量更衝破873萬。事件延燒之際，網友也重新翻出她過往的感情與演藝經歷，從「資源咖」到「人間富貴花」，連她感情與事業發展是否存在「路徑依賴」，都成為討論話題。

景甜古裝扮相。（取材自微博）

景甜的演藝履歷，從出道之初就相當受到矚目。2006年，她以歌手身分踏入演藝圈，首支單曲「你是誰」便由王菲御用音樂人張亞東作曲，MV則交由導演寧浩執導。事實上，她早在16歲時便簽約「星光燦爛」，之後獲得的製作規模與宣傳資源，也一直是外界關注的焦點。

踏入電影市場後，景甜很快便累積起令人矚目的合作履歷。2011年，她出演「戰國」，與孫紅雷、金喜善等演員合作；接著又在「警察故事2013」中與成龍 搭檔，到了「澳門風雲」則與周潤發 同台。從新人時期便頻頻參與大製作，且合作對象多是華語影壇重量級演員，使她的資源條件始終備受討論。

景甜（右）曾與大導張藝謀合作「長城」。（取材自微博）

景甜（左）早年在微博常分享跟劉德華合照。（取材自微博）

2016年堪稱景甜演藝生涯的重要高峰。她主演張藝謀執導的中美合拍電影「長城」，不僅與麥特戴蒙同台，片中還有劉德華、張涵予、彭于晏等大咖。電影製作規模與卡司陣容都相當豪華，也讓景甜從華語商業電影進一步踏上國際舞台。

就在「長城」之後，景甜的海外發展也接連展開。她先後參演「金剛：骷髏島」與「環太平洋2：起義時刻」，合作演員包括湯姆希德斯頓、山繆傑克森、約翰古德曼以及約翰波耶加等好萊塢明星。從華語電影一路走進國際大片，讓她一度成為中國女星進軍好萊塢的代表人物之一。

景甜（右起）拍電影「長城」，與劉德華、麥特戴蒙、威廉達佛、佩德羅帕斯卡等好萊塢明星玩自拍。（取材自微博）

不過，隨著演藝事業快速竄升，景甜背後的資源來源也始終伴隨各種揣測。外界多年來曾將她的發展與資本、人脈等因素連結，甚至流傳「神祕富豪砸百億力捧」等說法，成為她身上最具爭議的標籤之一。但這類傳聞始終缺乏確切依據，景甜過去也曾否認特殊背景之說，並透露父母只是普通公務員。

相較於事業一路受到矚目，景甜的感情生活同樣曾掀起巨大聲量。2018年，她與中國桌球名將張繼科公開戀情，兩人的交往受到外界高度關注。不過這段感情隔年畫下句點，之後景甜的大銀幕曝光率也逐步降低，過去頻繁參與大型商業電影的狀態不再，演藝工作開始轉向電視劇與網路劇。

景甜（左）與古天樂。（取材自微博）

真正讓她重新找回事業聲量的作品，是2021年的「司藤」。景甜在劇中飾演氣質冷豔、造型典雅的「司藤」，劇中大量旗袍造型搭配角色獨特性格，意外引發熱烈討論。這次翻紅也讓外界對她的評價開始出現變化，過去聚焦於「資源」的討論，逐漸延伸到角色塑造與演技表現。

如今，隨著孫宇晨風波讓景甜再次登上熱搜，她過往的人生軌跡也被重新攤開檢視。從年輕出道便獲得大型製作青睞，到「長城」登上國際舞台，再經歷戀情結束與事業沉寂，最後靠「司藤」重新翻紅，景甜的演藝路線並非一路順遂，而是在資源、作品、感情與輿論之間不斷經歷高低起伏。

景甜獲封「人間富貴花」。（取材自微博）