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景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

記者趙大智／即時報導
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景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

中國女星景甜近日因與幣圈大佬孫宇晨的情感風波再度成為輿論焦點，短短兩天微博新增逾10萬粉絲，個人主頁瀏覽量更衝破873萬。事件延燒之際，網友也重新翻出她過往的感情與演藝經歷，從「資源咖」到「人間富貴花」，連她感情與事業發展是否存在「路徑依賴」，都成為討論話題。

景甜古裝扮相。（取材自微博）
景甜古裝扮相。（取材自微博）

景甜的演藝履歷，從出道之初就相當受到矚目。2006年，她以歌手身分踏入演藝圈，首支單曲「你是誰」便由王菲御用音樂人張亞東作曲，MV則交由導演寧浩執導。事實上，她早在16歲時便簽約「星光燦爛」，之後獲得的製作規模與宣傳資源，也一直是外界關注的焦點。

踏入電影市場後，景甜很快便累積起令人矚目的合作履歷。2011年，她出演「戰國」，與孫紅雷、金喜善等演員合作；接著又在「警察故事2013」中與成龍搭檔，到了「澳門風雲」則與周潤發同台。從新人時期便頻頻參與大製作，且合作對象多是華語影壇重量級演員，使她的資源條件始終備受討論。

景甜（右）曾與大導張藝謀合作「長城」。（取材自微博）
景甜（右）曾與大導張藝謀合作「長城」。（取材自微博）

景甜（左）早年在微博常分享跟劉德華合照。（取材自微博）
景甜（左）早年在微博常分享跟劉德華合照。（取材自微博）

2016年堪稱景甜演藝生涯的重要高峰。她主演張藝謀執導的中美合拍電影「長城」，不僅與麥特戴蒙同台，片中還有劉德華、張涵予、彭于晏等大咖。電影製作規模與卡司陣容都相當豪華，也讓景甜從華語商業電影進一步踏上國際舞台。

就在「長城」之後，景甜的海外發展也接連展開。她先後參演「金剛：骷髏島」與「環太平洋2：起義時刻」，合作演員包括湯姆希德斯頓、山繆傑克森、約翰古德曼以及約翰波耶加等好萊塢明星。從華語電影一路走進國際大片，讓她一度成為中國女星進軍好萊塢的代表人物之一。

景甜（右起）拍電影「長城」，與劉德華、麥特戴蒙、威廉達佛、佩德羅帕斯卡等好萊塢明...
景甜（右起）拍電影「長城」，與劉德華、麥特戴蒙、威廉達佛、佩德羅帕斯卡等好萊塢明星玩自拍。（取材自微博）

不過，隨著演藝事業快速竄升，景甜背後的資源來源也始終伴隨各種揣測。外界多年來曾將她的發展與資本、人脈等因素連結，甚至流傳「神祕富豪砸百億力捧」等說法，成為她身上最具爭議的標籤之一。但這類傳聞始終缺乏確切依據，景甜過去也曾否認特殊背景之說，並透露父母只是普通公務員。

相較於事業一路受到矚目，景甜的感情生活同樣曾掀起巨大聲量。2018年，她與中國桌球名將張繼科公開戀情，兩人的交往受到外界高度關注。不過這段感情隔年畫下句點，之後景甜的大銀幕曝光率也逐步降低，過去頻繁參與大型商業電影的狀態不再，演藝工作開始轉向電視劇與網路劇。

景甜（左）與古天樂。（取材自微博）
景甜（左）與古天樂。（取材自微博）

真正讓她重新找回事業聲量的作品，是2021年的「司藤」。景甜在劇中飾演氣質冷豔、造型典雅的「司藤」，劇中大量旗袍造型搭配角色獨特性格，意外引發熱烈討論。這次翻紅也讓外界對她的評價開始出現變化，過去聚焦於「資源」的討論，逐漸延伸到角色塑造與演技表現。

如今，隨著孫宇晨風波讓景甜再次登上熱搜，她過往的人生軌跡也被重新攤開檢視。從年輕出道便獲得大型製作青睞，到「長城」登上國際舞台，再經歷戀情結束與事業沉寂，最後靠「司藤」重新翻紅，景甜的演藝路線並非一路順遂，而是在資源、作品、感情與輿論之間不斷經歷高低起伏。

景甜獲封「人間富貴花」。（取材自微博）
景甜獲封「人間富貴花」。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她因與幣圈大佬孫宇晨的情感風波再度登上熱搜，短短2天微博新增逾10萬粉絲，個人主頁瀏覽量也衝破873萬，引發網友重談她的過往經歷。

  • 她出道後就接觸高規格資源，先後參與《戰國》《警察故事2013》《澳門風雲》等作品，還與成龍、周潤發等重量級演員合作，資源條件一直受矚目。

  • 2021年的《司藤》成為關鍵轉折，她在劇中以冷豔造型和旗袍形象成功吸睛，讓外界開始更重視她的角色塑造與演技表現，而不只談資源背景。

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