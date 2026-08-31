「談情高手」星座排行 射手座是獵人型、他談戀愛跟呼吸一樣簡單

日本網站以12星座進行排名，分析前三名戀愛高手的的特質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

每個人面對感情的方式不同，有些人一旦產生好感，就能順利與心儀對象發展並走到一起；也有人遲遲無法產生戀愛感，因此很難展開一段感情。究竟哪個星座最懂得談戀愛、最容易讓感情開花結果？日本網站「占TV」以12星座進行排名，分析前三名戀愛高手的的特質。

第3名：雙子座

雙子座容易受到好奇心驅使而對某個人產生興趣，之後便很自然地從認識、交朋友發展成戀愛。最開始可能都沒有想過會發展成男女感情，只是把彼此當成親近的朋友，輕鬆自在地相處，之後漸漸產生男女之間的情愫，並在心動的感覺推動下，自然而然走進戀愛關係。這種毫不刻意、順其自然就能讓感情開花結果的能力，正是雙子座天生的戀愛魅力。

此外，雙子座平時就很懂得與人互動，也具備活絡氣氛的能力。兩人獨處時往往能聊得十分投機，源源不絕的話題與良好互動，也進一步提升雙子座在感情中的吸引力。

第2名：射手座

射手座會從追求喜歡的人這件事中感受到樂趣，甚至把追愛的過程視為人生的一大樂趣。他們享受從心動、追求到成功交往的每個階段，一旦感情開花結果，卻又可能迅速將目光轉向下一個戀愛目標。

射手座在追愛時往往展現出令人意想不到的積極性，一旦認定心儀對象，就會全力追求，在愛情道路上一路向前。

第1名：天秤座

天秤座只要曾經有過戀愛經驗，之後就很少需要擔心找不到伴侶。他們懂得適時捧場、待人圓融，無論穿著打扮或言談舉止都相當講究，隨著戀愛經驗愈來愈豐富，可以說更是如虎添翼。

天秤座面對感情時相當自然，可能像換班一樣自然而然地轉換交往對象，不斷累積豐富的戀愛經歷。他們享受被需要、被欣賞的感覺，也能與不同類型的異性建立感情，堪稱「呼吸般自然地談戀愛」的星座。