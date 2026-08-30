愛車送修竟被開去別處「里程暴增」 女子抓包質問才知傻眼事實

波士頓一名女子將車送修，幾天後卻在另一個地方發現車被陌生人駕駛，她事後才知道開車的人是維修技師的繼女，車子取回後多了幾百英里的里程數。修車廠示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jose Ricardo Barraza Morachis）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 波士頓女子送修愛車，卻發現技師繼女在外地開著她的車。

波士頓女子送修愛車，卻發現技師繼女在外地開著她的車。 重點二： 車輛歸還後里程暴增數百英里，且修車廠還把車修得更糟。

車輛歸還後里程暴增數百英里，且修車廠還把車修得更糟。 重點三：專家指擅自駕駛恐涉違法，車主可尋求賠償並向主管機關申訴。

波士頓 一名女子將車送修，沒想到過幾天後她竟在另一個地方看到技師的家人開著她的車大方使用，她生氣地上前質問但問不出結果，後來送回來的車不但沒修好，更莫名多了很多里程數。專家表示，技師並未有權隨意駕駛客戶的車，技師和家人的行為恐已觸法，任何人遇到類似情況可立即尋求法律協助，了解自己能採取的措施。

Moneywise引述哥倫比亞 廣播公司（CBS）報導，波士頓的莫拉萊斯（Shayna Morales）把車送到位於海德公園（Hyde Park）區的「河街汽車中心」（River Street Auto Center），她說這是她的延保公司推薦她的修車廠。

莫拉萊斯說，沒想到幾天後，她在走去火車站的途中，卻在一處的路口看到她的車在停等紅燈，駕駛座上是一位她完全不認識的女子，那是跟修車廠完全不同的地方，她當時驚呆了。

莫拉萊斯上前質問對方為什麼開她的車，女駕駛說她是從韋茅斯（Weymouth）開過來的，但沒有解釋原因綠燈就亮了，隨即將車開走。之後修車廠一名技師告訴莫拉萊斯，該位女駕駛是他的繼女。

莫拉萊斯拿到車時，發現里程數多了好幾百英里，經過一些地方時還產生過路費，更糟的是技師沒把車修好，車子不但問題更多，還換了一個故障的變速箱，莫拉萊斯最終把車送回經銷商修理，那邊的技師在維修文件上寫變速箱隨時可能故障。

沒有人會喜歡車子被送到修車廠修理，幾天後卻發現車被技師本人或家人開出去兜風。法律事務所汽車法規專家博內帝（Doug Burnetti）說，客人把車交給維修廠，不代表維修廠可以免費使用那台車，有時候為了診斷問題或檢測修理結果，開客戶的車是必要的，但未經同意就開了數百英里又是另一回事，車主可以就此產生的任何損壞、折舊、燃油或其他損失提出賠償。

交通事故律師事務所PC的負責人克利次克（Michael A, Klitzke）說，幾乎每次把車送修時，都會有一項明示或默示的協議，允許技師進行一定里程的試駕，以診斷問題並確認維修是否成功，但里程很少超過5英里，超過50英里更是罕見。

克利次克說，莫拉萊斯可能可以就繼女的擅自駕駛採取法律行動，可以就「非法入侵」、「寄託權利主張」或主張「竊盜、侵占與過失」。Erkan & Sullivan PC的刑事辯護律師蘇利文（Ryan Sullivan）則說，他對竊盜主張感到質疑，因為技師繼女可能不符合該犯罪行為的構成要件，竊盜通常包含拿走某物，同時意圖剝奪合法所有者對該物的使用權，但可能適用「未經授權使用」罪名。需要根據車輛使用時間長短、是否造成損害，諮詢律師以提出最佳法律論點。

雖然莫拉萊斯可能可以針對技師擅自駕駛車輛提出索賠，但或許不值得費精神，克利次克說，如果技師只是開了幾百英里，但沒有造成任何損害，而且維修和歸還車輛也沒有延誤，透過訴訟獲得的損害賠償恐怕不多。

但克利次克說，車主當然可以聯繫監管修車廠的單位，因為這種行為恐會導致罰款、停職，甚至吊銷技師執照。

至於故障的變速箱，若修車廠換了故障的變速箱，莫拉萊斯應不用承擔造成的損失。克利次克說，大多數更換的零件都有兩份保修，一份來自零件供應商或製造商，引擎和變速箱的保修期通常是六個月到一年，另一份來自進行維修的技師，涵蓋他們的維修。

雖然莫拉萊斯的車輛維修最終由她的汽車經銷商完成，並由她的車輛保修公司承擔費用，但至少在這個問題上，法律在很大程度上站在她這邊。任何遇到類似情況的人都應盡快尋求法律協助，了解自己可以採取的措施。