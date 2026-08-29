尼泊爾洪災 8歲童爬到樹上保命 母子歷劫奇蹟重逢
尼泊爾男童佐亞爾．蓋勒（Zoyal Ghale）為躲避奪命洪災逃入森林，並爬到樹上成功保住小命，與母親奇蹟重逢。他的母親先前一度擔心他和弟弟雙雙在學校遇難。
重災區北部拉蘇瓦縣（Rasuwa）前天單獨空運撤離8歲的蓋勒，他當時腿部骨折且臉部有多處割傷。在此同時，他28歲的母親塔曼（Matti Maya Tamang）則奔波於各個收容所和安置點，尋找下落不明的兩個孩子。
塔曼向路透表示：「到了第4個地方，名單上還是沒有我孩子的名字，他們也不在那裡。我原本已經接受兩個孩子都不在人世的事實。我能做的只有痛哭，整個人完全崩潰。」
聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，加德滿都（Kathmandu）以北的拉蘇瓦縣、努瓦科特縣（Nuwakot）和達定縣（Dhading）至少有1萬7000名孩童受到洪災影響。
基金會並補充說，正與尼泊爾政府合作，確認與登記失散兒童身分，協助他們與家人團聚。
塔曼經過多次搜尋無果後，前天取得路透社記者巴傑拉查亞（Sahana Bajracharya）的電話號碼。巴傑拉查亞數小時前才在鄰近的努瓦科特縣一間小醫院見過蓋勒。
巴傑拉查亞與路透社團隊聽聞一名被送到這所醫院的男童身分不明、當局找不到家屬後，便趕往醫院。
在蓋勒搭機轉院接受進一步治療前，巴傑拉查亞與他交談，表示男童同意接受拍攝，希望能藉此找到家人。
巴傑拉查亞在醫院留下聯絡電話，塔曼數小時後撥通了電話。當巴傑拉查亞告訴她蓋勒還活著且已轉送加德滿都時，塔曼表示她簡直不敢置信。
她說：「當妳告訴我妳知道佐亞爾在哪裡時，聽起來好不真實。我本來已經放棄找到他們了。」
塔曼稍早已經先找到倖存的小兒子。她說：「找到大兒子後，我感覺自己又活過來了。」
塔曼一家人可說是極其幸運。尼泊爾與中國西藏地區目前已證實至少有580人罹難，約2500人失蹤。
蓋勒為躲避洪水逃入森林，並爬到樹上避難，因而撐過災難。他之後雖受傷嚴重，仍被送醫並空運撤離，成功保住性命。 他獲救時腿部已骨折，臉上也有多處割傷，顯示逃生過程相當驚險。當局先將他送往醫院，再安排空運到加德滿都接受進一步治療。 塔曼原本在多個收容所尋找孩子未果，幾乎以為兩個孩子都罹難；後來透過記者留下的電話聯絡上對方，才得知蓋勒仍活著並已送往加德滿都，母子最終團聚。
精華 FAQ
蓋勒為躲避洪水逃入森林，並爬到樹上避難，因而撐過災難。他之後雖受傷嚴重，仍被送醫並空運撤離，成功保住性命。
他獲救時腿部已骨折，臉上也有多處割傷，顯示逃生過程相當驚險。當局先將他送往醫院，再安排空運到加德滿都接受進一步治療。
塔曼原本在多個收容所尋找孩子未果，幾乎以為兩個孩子都罹難；後來透過記者留下的電話聯絡上對方，才得知蓋勒仍活著並已送往加德滿都，母子最終團聚。
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