航空公司六大推薦購買的福利 這項即使只飛兩小時也值得買

旅遊專家分析哪些航空公司的福利值得花錢購買、哪些可以忽略。飛機座艙示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Suhyeon Choi）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 航空公司聯名信用卡、貴賓室與商務艙積分兌換最值得花錢。

航空公司聯名信用卡、貴賓室與商務艙積分兌換最值得花錢。 重點二： 額外腿部空間與優先登機實用，但要看自身需求與行李型態。

額外腿部空間與優先登機實用，但要看自身需求與行李型態。 重點三：基本經濟艙、鎖定票價與菁英升等多半不划算，常被高估。

每個人都希望每次搭飛機的過程順利又舒適，但不是每一項看起來很誘人的福利都值得花錢購買或使用積分換取。為了區分真正的旅行救星和行銷的追加銷售，Parade報導採訪了數位個人理財公司旅遊專家、「聰明旅遊」（Smart Travel）podcast共同主持人法蘭琪（Sally French），解析哪些項目值得和不值得旅人付費，整理出六項值得花錢的福利，和兩項可以開心略過的項目。

以下是六項絕對物超所值的航空公司福利。

1. 中階航空公司聯名信用卡

法蘭琪說，最被低估的福利就是航空公司聯名信用卡，一些年費約1百元的信用卡通常包含免費托運行李、優先登機、飲料折扣，甚至還有一兩張貴賓休息室通行證，如果一年會搭該航空公司幾次，就等於把年費賺回來了。

2. 貴賓休息室

貴賓室是旅行時放鬆身心的最佳方式之一，前提是清楚自己將要體驗什麼。法蘭琪說，她最愛的福利就是貴賓休息室通行證，不只是因為免費的食物和飲料，而是讓她有理由早點到機場，不會匆忙趕路，冒著錯過航班的風險。

法蘭琪說，可根據貴賓室的准入規則來調整自己的預期，她的經驗法則是「貴賓室越容易進入，預期就應該越低」。「新貴通」（Priority Pass）經常被詬病「名過其實」，她走進時預期也就是一杯免費的汽水、咖啡，也許再來一杯普通的葡萄酒，那些也是她所獲得的。若想有高檔體驗，法蘭琪點名Chase Sapphire 和更新的Amex Centurion。

3. 國際線商務艙積分兌換

用積分兌換國際線商務艙平躺座椅是旅程中的終極贏家，法蘭琪曾以聯合航空8萬的里程訂購飛往馬達加斯加的商務艙，她說那是一次長達36小時的搭機體驗，有了平躺座椅後舒服多了。

想輕鬆搶到這些夢寐以求的座位但又不想整天一直重新整理網頁，法蘭琪說，趕快放棄個別航空公司網站，可以利用像Point.me或Seats.aero這樣的獎勵搜尋工具，一次快速瀏覽多家航空公司。最好的積分工具還具有「探索」等功能，可以幫忙找到機場附近的超值優惠，或者設置特定航線的提醒。

4. 購買額外腿部空間（若真的有需要）

若身材高大或行動有困難，付費購買額外腿部空間絕對合理，但千萬別等到辦理登機手續時才買。法蘭琪說，應用程式中最後一刻的報價絕對不是最漂亮的金額，最好在訂票時就買額外腿部空間，而非在辦理登機手續時被推銷，這項福利完全取決於個人感受，若真的需要額外空間，即便航程只有兩小時也值得。

5. 優先登機（僅限隨身行李有拉桿式行李箱者）

優先登機被吹捧為一種奢侈享受，其實它的價值很實用，就是能確保頭上的行李架空間。法蘭琪說，如果隨身行李較大，確保頭上的行李架有位置這件事就很重要，但如果是輕裝出行，塞到前座座椅下即可，那就無需爭搶，她個人偏好最後登機，就能避免經歷飛機上很混亂擁擠的時段。

6. 標準經濟艙優於基本經濟艙（當行程安排很彈性時）

雖然基本經濟艙的起價較低，標準經濟艙的彈性足以彌補價格上的不足，尤其是在行程安排有所變動的情況下。法蘭琪說，基本經濟艙基本上不會讓乘客作任何更動，若行程很確定那當然沒問題，但如果行程會有很多變動，長遠來看，基本經濟艙可能會讓人花更多錢。

以下是兩項建議不要考慮的被高估的福利。

1. 支付「鎖定票價」費用

當航空公司建議支付10至30元以保留票價幾天時，請忽略此費用。根據交通部規定，航空公司必須為至少提前七天預訂的機票提供24小時免費取消窗口。

法蘭琪說，大多數情況下，無需支付票價鎖定費用，在美國，大多數預訂都享有24小時免費取消窗口，因此，若發現價格合適的航班，請直接預訂、仔細考慮、和家人商量，若最終發現不合適，可在24小時內取消並獲得全額退款。

2. 追求菁英會員資格，免費升等至頭等艙

法蘭琪說，這是一個很大的誤解，每個人都以為一旦達到菁英會員資格，就能經常升等至頭等艙，根本不可能，她有聯合航空的銀卡，是其MileagePlus中的入門級菁英會籍，但她從未被升級過，升等機率遠低於大家的預期，因此不建議把追求菁英會員當作整個飛行策略的核心。

同樣道理也適用於競標升等，法蘭琪說，要參與競價，通常需要一定的菁英會員資格，因此，航空公司往往會優先考慮那些已經處於菁英等級頂端的會員。