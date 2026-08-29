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好市多買的菊花熬過寒冬成功復花 華人分享3個越冬關鍵

好市多買的菊花熬過寒冬成功復花 華人分享3個越冬關鍵

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網友去年購買好市多盆栽菊花，種進自家庭院後，今年順利重新長出花苞。菊花示意圖，非...
網友去年購買好市多盆栽菊花，種進自家庭院後，今年順利重新長出花苞。菊花示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Manish Sharma）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：密西根州華人買好市多菊花，成功在Zone5庭院越冬復花。
  • 重點二：提早下地、花後修剪與霜前覆蓋，是她整理出的3個關鍵。
  • 重點三：成功經驗受品種與氣候影響，僅供不同地區種植者參考。

一名密西根州華人網友「是喬妹啊」去年購買好市多盆栽菊花，種進自家庭院後，今年順利重新長出花苞。她居住在大底特律地區，屬於美國農業部耐寒分區Zone5，即使經歷近年較寒冷、多雪且漫長的冬季，菊花仍成功存活。貼文吸引逾90則留言，不少網友追問種植及越冬方法。

從喬妹在小紅書附上的照片可見，好市多販售的是14吋秋菊，每盆標價17.99美元，植株帶有多色花苞；另一張庭院盛開照片則是去年栽種後的景象，粉紅、橘紅及黃色花朵形成大型球狀。喬妹特別說明，今年植株目前只是長滿花苞，尚未正式開花，預計9月中旬進入盛花期後再更新成果。

喬妹認為，成功復花最重要的是盡早下地，最好趁植株仍呈全綠、只有小花苞時移植，不要等到完全盛開後才種。越早下地，根系便有更多時間適應土壤及扎根。她去年直到8月底才種植，仍順利度過Zone5嚴冬，因此提醒有意購買者把握目前剛上市的時間。

第二個重點是花期結束後修剪。喬妹建議約在10月花朵凋謝後，清除枯枝及枯葉，將地上莖部剪至約3至5公分，但不要完全剪禿。第三步則是在首次霜凍前鋪上厚實覆蓋物，利用木屑或其他園藝覆蓋材料保護地下根莖，增加越冬機會。

留言中，有Zone7及Zone8b網友表示自己種植的球菊未能過冬，喬妹推測可能與種得太晚或覆蓋層不足有關；有Zone10A居民則擔心高溫曬傷，她建議提高澆水頻率。

實際上，復花結果仍會受到品種、日照、排水、土壤與地方氣候影響，Zone5成功不代表所有地區都能完全複製，但提早下地、適當修剪及冬季覆蓋，仍是喬妹此次成功的主要經驗。

精華 FAQ

  • 她把14吋秋菊盡早種進庭院，花後修剪枯枝枯葉，並在首次霜凍前鋪上厚實覆蓋物保護根莖，最終讓植株熬過Zone5冬季並重新長出花苞。

  • 第一是趁植株仍全綠、帶小花苞時盡早下地；第二是花期結束後將地上莖剪至3至5公分；第三是在霜凍前用木屑等材料厚覆蓋保護地下根部。

  • 因為復花結果會受品種、日照、排水、土壤與地方氣候影響。她在Zone5成功，不代表Zone7、Zone8b或高溫地區都能得到相同效果，仍需依環境調整。

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