景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

AI劇中女主角幫男主角修手指甲。（取材自微博）

中國女星景甜 和幣圈大佬孫宇晨的代孕、官非風波持續延燒。過往遇上這類情感糾紛，網友多半靠著雙方爆料自行腦補畫面，如今AI當道，「我的女友景甜」相關AI影音也即時出爐，從景甜一把甩開男方伸向她的手，到嬌嗔著幫他修尖指甲，宛如追一部狗血芭樂劇。景甜甜美外型過去也曾捲入「明星遭AI盜臉」的肖像侵權話題，如今再成AI創作素材，甚至有網友嫌AI把男主角做得太帥，憤而拒看。

AI劇連服務員拿膠帶封窗的橋段都有。（取材自微博）

各種因「我的女友景甜」延伸出的AI劇情中，連找2個小女生替飯店窗戶貼上封條的情節都沒有錯過，還有人製作景甜在海邊開口索討5000萬美元，孫宇晨一臉錯愕的橋段，讓整起風波更像一齣連續劇。

其實在這齣八卦大戲中，AI扮演的角色確實不小。孫宇晨就自爆，自己因AI聊天工具Claude的建議，拒絕支付景甜開口要求的5000萬美元，甚至有人懷疑，他公開的這篇文章本身就是AI寫的。

AI劇連服務員拿膠帶封窗的橋段都有。（取材自微博）

「AI決定愛情是否繼續」的橋段，也很快成為文章最受矚目的部分。孫宇晨受訪時坦言，自己平時不只會詢問Claude工作問題，包括人生決策也會使用AI，「但不知道Claude說的對還是不對」。他甚至承認，對於當時涉及感情的決定，直到現在仍無法確定究竟是不是正確。網友則迅速將這段情節戲稱為「AI棒打鴛鴦」，甚至出現「Claude負全責」等玩笑說法。

2026年4月，中國演藝圈曾集中爆發AI短劇「偷臉」爭議，多名藝人的臉孔被未經授權放進AI生成內容。中國廣播電視社會組織聯合會演員委員會當時發表聲明，強調未經本人書面正式授權，不得擅自採集、使用、合成及傳播相關影像、聲紋等資料，即使註明「非商用」或「個人二創」，也不能因此取得侵權免責。

景甜捲代孕和情感風暴。（取材自微博）

景甜也曾因外型辨識度高，被網路討論為AI換臉短劇可能使用的「素材」。相關AI換臉問題不只是娛樂話題，近年中國法院也持續處理AI換臉涉及肖像權、個人資訊及著作權等法律爭議。北京互聯網法院過去就曾判決涉及AI換臉服務的侵權案件，認定相關行為可能侵害他人合法權益。

此外，網路過去也曾出現以景甜為噱頭的所謂「私密影片」內容，但相關素材真假混雜，部分更被指為AI合成。因此，面對這類內容，更不能僅憑網路標題或影片畫面，就認定為真人真事。