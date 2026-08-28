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景甜、孫宇晨戀情早曝光？網逐幀比對影片 墨鏡反光藏1身影

景甜、孫宇晨戀情早曝光？網逐幀比對影片 墨鏡反光藏1身影

記者趙大智／即時報導
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景甜墨鏡反光遭疑是孫宇晨。（取材自微博）
景甜墨鏡反光遭疑是孫宇晨。（取材自微博）

中國女星景甜與加密貨幣大佬孫宇晨的私人糾紛持續引發外界關注。狗血劇情持續上演，針對景甜說自己眼光不行、智慧欠奉，孫有最新回憶，且也傳出他獅子大開口跟女方要和解費，而景甜墨鏡反射出疑似孫的身影也曝光。

孫宇晨日前在海外社群平台發布長文「我的女友景甜」，內容引發輿論熱議。景甜8月28日在微博發文，強調自己「過去、現在、未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂」，雙方隔空回應再度成為討論焦點。

景甜在文中坦言「我依然相信愛情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉」，同時表示自己「相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平」，最後以「時間會證明一切」作結。根據極目新聞統計，截至發稿時，景甜微博粉絲已增加超過10萬人，個人主頁訪問量更突破873萬，相關數據仍持續攀升。

景甜墨鏡反光遭疑是孫宇晨。（取材自微博）
景甜墨鏡反光遭疑是孫宇晨。（取材自微博）

對於景甜最新發文，孫宇晨接受「時代周報」訪問時表示，自己尚未看到景甜的微博內容。他透露，近期人在香港參加重要的產業活動，行程相當密集，希望藉此與業界人士交流，共同推動整個產業發展。

面對外界持續關注雙方私人糾紛，孫宇晨表示，「我想剩下的事情都交給法律和律師去處理，這中間可能需要一些時間。」他也坦言，自己先前已經表達了許多內心感受，「已經不會再對這件事情想太多了」，顯示目前傾向讓法律程序處理後續爭議。

孫宇晨進一步指出，波場TRON已經運行多年，是一個全球性的區塊鏈網路，擁有自己的團隊、社群、開發者、用戶及治理機制，「不應該因為創始人的私人生活被重新定義」，強調個人爭議不應與企業本身的運作混為一談。

景甜風波持續延燒。（取材自微博）
景甜風波持續延燒。（取材自微博）

另一方面，外界近期也流傳雙方涉及數千萬元人民幣的金錢糾紛，甚至傳出孫宇晨在正式提告前曾提出「二選一」方案，要求景甜選擇繼續代孕生子，或支付高達2億元人民幣的和解費。網路上甚至有人將景甜被指出售上海豪宅一事與此連結，猜測她可能是為籌措相關款項。

不過，上述「2億元和解費」及景甜「出售豪宅籌錢」等說法，目前屬於網路流傳內容，並未獲雙方正式證實。也有網友質疑相關說法與目前外界所知的法律爭議金額並不一致，因此相關訊息仍有待進一步確認，不能直接視為事實。

事件之所以持續延燒，也與孫宇晨先前發布的長文內容有關。8月27日晚間，他在海外平台發表「我的女友景甜」是這兩天超熱熱門話題，孫宇晨也被問及文章內容的真實程度，他表示文章中曾寫到「虛構」，原因是「我也沒有辦法保證每個東西都是100%」，相關說法也讓外界對文章內容的真實性產生更多討論。

此外，網友近期也將景甜工作室於2026年1月2日發布的新年影片與孫宇晨長文內容逐一比對。有人發現，影片中的山頂夕陽、香檳及玫瑰花等畫面，與「我的女友景甜」中描述的求婚場景相當接近。孫宇晨文章提到，兩人在泰德公園附近停車看夕陽，助理從車上搬下玫瑰花並開香檳，而景甜工作室影片中的相關元素，被網友認為高度吻合。

更有網友放大影片畫面，注意到景甜墨鏡鏡片的反光中疑似出現一名男性身影，因男子髮際線及輪廓等特徵，被部分網友猜測可能是孫宇晨。不過，這類「逐幀比對」及身分辨識均屬網友自行分析，目前並沒有雙方正式證實。

除了影片細節，網友也整理景甜2025年12月至2026年3月期間公開分享的旅遊足跡，包括香港瑰麗酒店、西班牙特內里費島、馬爾地夫索尼娃賈尼島，以及加州蒙太奇拉古納海灘等地，認為與孫宇晨長文提及的私人飛機旅行路線，在時間與地點上存在高度重疊，因此進一步引發兩人過去關係的討論。

精華 FAQ

  • 主要是孫宇晨先發文稱「我的女友景甜」，引發戀情與糾紛猜測；景甜隨後發文回應感情與金錢立場，讓外界再次聚焦兩人關係與法律爭議。

  • 他表示自己尚未看過景甜的微博內容，後續事情將交由法律與律師處理，也強調波場TRON不應因創始人的私人生活而被重新定義。

  • 因為有人逐幀比對景甜工作室影片，認為夕陽、香檳、玫瑰花等元素與孫宇晨描述的求婚場景相似；也有人從墨鏡反光與旅遊足跡推測兩人關係不單純。

景甜 微博

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