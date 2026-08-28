孫宇晨曝景甜修甲帶動「指甲刀概念股」 中國1企業股價漲11%

一張帶有中國老字號刀剪企業「張小泉」標識並印有「剪好指甲，想摸哪裡摸哪裡」的海報在網路瘋傳。（取材自微博）

幣圈大亨孫宇晨與女星景甜 的財產糾紛持續發酵，孫宇晨發布6000字長文「我的女友景甜」後，各類衍生的「周邊效應」迅速席捲網路。不僅文中所述的「磨指甲」細節被網友惡搞為張小泉指甲刀海報，帶動張小泉股價28日一度衝高逾11%，更有網友將該篇長文直接製作成AI短劇，在短影音平台傳播。

綜合媒體報導，孫宇晨在長文中提及景甜曾幫他修磨指甲並稱，「好了，摸吧，想摸哪裡都可以」，該細節引發網友熱議後，一張帶有中國老字號刀剪企業「張小泉」標識並印有「剪好指甲，想摸哪裡摸哪裡」的海報在網路瘋傳，張小泉股價28日開盤大漲11.68%，被網友戲稱為「指甲刀概念股 」。對此，張小泉官方旗艦店客服與公司緊急闢謠，證實品牌事先不知情、海報為網友自發二創的偽造物料，公司並無同款產品。

與此同時，孫宇晨長文被快速改編成AI短劇上映，引發嚴重的侵權疑慮。律師付建與律師湯磊皆指出，未經授權將長文內容及他人姓名、私密資訊改編成AI短劇渲染傳播，涉嫌侵犯孫宇晨的著作權，同時將未經查實的傳聞具象化演繹，降低了景甜的社會評價，構成名譽權與隱私權侵權。若使用肖像亦涉嫌侵犯肖像權，景甜有權要求下架影片並索賠，情節嚴重者甚至可能面臨刑事責任。

事件發酵期間，景甜早年關於婚戀與生育的訪談片段也被網友翻出。被問及若有預知能力最想達成的事，景甜曾脫口而出「兒孫滿堂」，並在宣傳「似錦」時提及心願是「結婚」。她曾在綜藝「半熟戀人」中坦言自己非常喜歡小孩，「比起結婚，更加考慮到小孩，因為我特喜歡小孩，很想要生小寶寶」，甚至打趣希望另一半顏值高、生活規律，未來能生個帥氣兒子帶出門，展現出其過往對家庭生活與生育的積極嚮往。