在美生活16年 華人2理由放棄高薪決定回中國

一名華人網友16歲赴美、生活整整16年後，決定搬回中國。機場示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 赴美16年的32歲華人因返台工作後，決定搬回中國定居。

赴美16年的32歲華人因返台工作後，決定搬回中國定居。 重點二： 她重視陪伴家人與中國日常便利，感受「煙火氣」更強。

她重視陪伴家人與中國日常便利，感受「煙火氣」更強。 重點三：雖薪資換算美元有落差，但低房租車貸與生活成本減輕負擔。

一名32歲華人網友「桃子草莓啵啵」日前在小紅書 分享，自己16歲赴美、生活整整16年後，決定搬回中國。她原本只是依計畫返國休假，並在上海短期工作，沒想到重新體驗日常生活後，對返回美國逐漸產生抗拒，決定為了陪伴家人和難捨「煙火氣」而定居家鄉。貼文吸引逾百則留言，不少海外華人分享回流經驗，也有人認為兩地各有優缺點，不一定要分出高下。

「桃子草莓啵啵」表示，回國後重新感受到具體且充滿「活人感」的生活。半夜嘴饞能隨時叫外送，快遞放在門口不易遺失，退貨只需預約便有人上門取件；平時還能安排按摩、皮拉提斯，帶孩子前往各種兒童樂園及親子旅館。這些看似微小的便利累積起來，讓生活變得充實而踏實。

她已與公司溝通並取得留在中國工作的機會，但職位與薪資都依照當地條件重新調整，換算成美元後難免感到落差。不過，她在中國沒有房租及車貸壓力，整體生活成本也較低，因此實際負擔反而減輕。相較網路上帶著大筆資產回國、靠被動收入退休 的人，她沒有完整財務計畫，決定先走一步看一步。

「桃子草莓啵啵」坦言，中國生活並非處處理想。她曾在用餐時遇到陌生男子直接坐到對面，不僅體味明顯，還全程發出咀嚼聲，令她頓時失去食慾；二手菸、公共空間邊界感及上海陰雨天氣也需要重新適應。每逢天候不佳，她仍會想念洛杉磯的藍天、寬敞與安靜，但如今比起年輕時追求的獨立、自由與可能性，更看重陪伴先生孩子及熱鬧日常。

不少留言認同「沒有完美的地方，只有更適合自己的生活」，有人回國後感覺內心不再空虛，也有人計畫退休後兩地居住。不過，另有網友返國數年後仍選擇回美國，或因孩子教育、工作及身分規畫暫時無法離開。「桃子草莓啵啵」也未把此次決定視為永久告別，未來仍可能再次搬遷；她表示，回流不是判定哪個國家更好，而是在現階段選擇更符合自身需求的生活。