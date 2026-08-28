懶人包／景甜遭孫宇晨追討3000萬 甜蜜戀情鬧上法庭為哪樁？

景甜（圖）與孫宇晨的感情糾紛鬧上法庭。（取材自微博）

中國女星景甜 近日捲入代孕及感情糾紛。波場（TRON）創辦人孫宇晨向景甜及其父母提告，追討逾3000萬元人民幣（下同，約445萬美元）彩禮，孫宇晨還在社群平台PO出6000字長文，以小說形式爆料兩人交往細節，並揭露女方要求5000萬美元，「不給就不取卵」。景甜工作室隨後否認相關指控，斥責以藝人聲譽要挾的「碰瓷行為」，表示將交由法院處理；景甜本人也發文表示「不會為錢出賣愛情」。

事件起源與背景

爆料與提告：2026年8月下旬，孫宇晨透過知名律師張起淮，正式向景甜及其父母提起民事訴訟，追討約3000 萬元財產，並申請財產保全。

傳聞起因：先前網路爆料指景甜以「代孕生子」為由向孫宇晨索取高額資金，但收錢後拒絕配合取卵。

雙方立場與動作

孫宇晨方：

提起訴訟，要求追回3000萬元聘金。

於社群平台X發布題為「我的女友景甜」的長文，揭露兩人交往過程以及景甜多次索取鉅款、房產等細節。文末雖附註「純屬虛構」，但被外界普遍認為是在影射此爭議。

景甜方：

發布嚴正聲明，強調相關傳聞為不實言論，堅決對以藝人聲譽為要挾的「碰瓷行為」說不。

秉持相信法律原則，不打算占用公共資源，一切交由法院處置，並已提出管轄權異議。

景甜在微博發文，稱「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂。我依然相信愛情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉。但我相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平。時間會證明一切。 」

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事件爭議焦點

資金性質疑雲：法律層面上，若是「代孕費用」，因代孕在中國不合法，合約可能無效；男方律師改以「追討彩禮」為由提告，被解讀為避開代孕合約法律風險的策略。

輿論反應：事件引爆兩岸娛樂與財經圈熱議，孫宇晨過往情史也遭起底；景甜方則全力走法律途徑正面迎戰，目前等待法院最終判決。

最新進度

目前案件尚在審理異議階段，尚未進入實體審理。

孫宇晨是誰？

生於1990年，擁有北京大學歷史學士、賓州大學東亞研究碩士學歷，為加密貨幣領域知名人物。2017年創辦TRON，同時推出TRX加密貨幣並發行；2018年收購加州BitTorrent公司，後改名為Rainberry，並推出BTT加密貨幣。此外，他也是加密貨幣交易所Poloniex和HTX（原Huobi）關鍵人物。根據「富比士」即時富豪榜，其個人淨資產約85億美元。 孫宇晨是幣圈知名人物。(取材自X平台)

知名事蹟： 2019年花了456萬美元，拍下與股神巴菲特共進午餐的機會。結果臨到吃飯的時候，他突發腎結石取消了會面。後來還在微博上道歉，說自己「過度營銷、熱衷炒作」。 2024年花620萬美元，標下義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用膠帶把香蕉黏在牆上的概念藝術作品，並在活動中吃掉這根香蕉，稱「比別的香蕉好吃多了」。 2025年狂砸1790萬美元大買川普迷因幣「$TRUMP」，成為川普晚宴主賓，並獲贈一隻限量版的「川普黃金陀飛輪腕表」。

「我的女友景甜」重點一次看

孫宇晨在X平台發文揭露與景甜交往細節。（取材自X平台）

校內網結緣

2007年讀北京大學期間，孫宇晨在QQ廣告中看到景甜的照片，並透過校內網找到她、發送好友申請，但沒有獲得通過。此後他一直保存著當年的照片，直到19年後，兩人才真正相識。

初次見面

兩人2025年12月在香港瑰麗酒店首次見面。景甜提出看電影時不能有其他人在場，他便讓助理買下電影院所有座位，並向原本已購票的觀眾退費。

景甜幫他磨指甲

看電影當晚，孫宇晨伸手摸景甜胸部，被對方推開。隨後景甜拿出一套修整指甲的工具，替他逐一打磨十根手指，花了近1個小時，完成後對他說：「行了。摸吧，想摸哪都行。」

景甜要他「叫媽媽」

孫宇晨說景甜要他叫自己「媽媽」，並在去馬爾地夫的飛機上，提出想要一個孩子，但要由孫宇晨出錢，必須找人代孕，還說爸媽養大她不容易，要求孫宇晨轉給她父母3000萬人民幣。

前任禁忌詞

兩人相互坦承情史，但孫宇晨說「那個運動員不能提」，更曝景甜背上的刺青是為運動員刺的，且範圍太大洗不掉。網友猜測該運動員指的是張繼科。

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馬爾地夫求婚

2026年1月2日，孫宇晨在馬爾地夫向景甜求婚，景甜覺得戒指太小，要他之後再補一枚大的。

要求香港房產

返回香港後，景甜要求孫宇晨在香港購買一套房產列在她名下，並表示看到房子後才會前往洛杉磯取卵。孫宇晨稱，助理先後挑選十多套房屋拍攝影片供景甜挑選，但她都不滿意。

索5000萬美元

景甜抵達洛杉磯後入住蒙太奇拉古納海灘飯店，為確保隱私，他包下一整層30天，費用約100萬美元。不過景甜入住第八天便打電話給他，提出需要5000萬美元。孫宇晨第一次沒有答應，只回答：「讓我想想。」

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AI建議不要付款

孫宇晨利用Claude分析自己的現金與資產，確認支付5000萬美元不會對自身財務造成影響，但Claude建議他不要把這筆錢給景甜。

關係中斷

孫宇晨稱，景甜隔天再次打電話詢問他是否已經想好。兩人在電話中沉默了一段時間後，景甜說：「行，我知道了。」隨後掛斷電話。此後兩人見面。

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