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服務生曝誰最會給小費 「他們」出手就是22%甚至更高

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有網友在網路發問哪個世代的人給小費最慷慨，引發網友對嬰兒潮世代對小費態度的討論。...
有網友在網路發問哪個世代的人給小費最慷慨，引發網友對嬰兒潮世代對小費態度的討論。給小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Tim Samuel）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：多數服務生認為嬰兒潮世代最慷慨給小費。
  • 重點二：良好服務時他們常會給出22%甚至更高。
  • 重點三：影響小費的不只世代，服務品質仍是關鍵。

疫情過後這幾年小費議題引發了爭議，主要原因在於物價上漲導致顧客大多手頭拮据，再加上「小費通膨」（tipflation），愈來愈多服務要求消費者付小費，讓客人對小費感到厭倦。有網友發文詢問，哪個世代的人給小費最慷慨，引發網友對嬰兒潮世代對小費態度的論戰，有人認為他們很吝嗇，但也有人說他們很大方，甚至連餐廳服務生都跳出來替嬰兒潮世代辯護。

The Takeout報導，網友在Reddit標題為「Reddit上的服務生：哪個世代的人是最慷慨地給小費者？」貼文詢問，大多數留言都說嬰兒潮世代最慷慨。一名網友說，根據他的經驗，嬰兒潮世代知道他們要什麼，但又不會很難伺候，他們會清楚表達自己想要什麼，只要滿足他們的需求並關心詢問，他們會給出22%甚至更高的小費。

一名網友說，根據他的經驗，嬰兒潮世代只要獲得良好服務，就會很大方地給小費，即使過程中出錯，只要及時改正，小費金額一樣令人滿意。

本文的撰稿者海莉（Haley McNamara）曾在各個會收到小費的餐飲業如餐廳和外送任職將近十年，她說她完全同意該篇貼文的觀點，她和同事們總能從嬰兒潮世代獲得可觀小費，特別是顧客認可他們確實提供了優質服務後，他們認為因為嬰兒潮世代在戰後的經濟繁榮背景下長大，父母往往經歷過大蕭條，這或許讓他們對金錢價值有不同觀念。

Reddit上曾有另一篇標題為「嬰兒潮世代從不給小費」的貼文，留言區有正反兩極的意見。許多留言認同嬰兒潮世代在給小費方面很糟糕，但也有人認為他們很慷慨，還有好幾位嬰兒潮世代的網友留言分享自己慷慨給小費的習慣。一名網友說他做為房屋清潔人員，嬰兒潮世代越有錢就越勢利，而且不給小費。另一名網友說，他是在服務業工作的X世代，遇到嬰兒潮世代不給小費時很震驚。

海莉說，以她的經驗來看，最糟的客人是那些在應該給小費時一毛錢都不給的人。雖然某些世代的人常因普遍的給小費習慣被特別點名，但影響小費金額的因素遠不止這些。總的來說，給予提供良好服務的餐飲服務人員帳單總金額的20%做為小費，是獎勵優質服務的基本標準。

精華 FAQ

  • 多數受訪留言與作者經驗都指向嬰兒潮世代，認為他們通常知道自己要什麼，只要服務到位、需求被滿足，就願意給出相當可觀的小費。

  • 文中提到，當他們認為服務良好時，常會給出帳單總額的20%，甚至22%以上；即使過程有小失誤，只要及時補救，仍可能維持高額小費。

  • 作者認為世代差異並非唯一因素，真正影響小費金額的還包括服務品質與顧客感受。她也強調，給予良好服務者20%小費仍是基本標準。

小費 嬰兒潮世代

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