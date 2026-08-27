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先別管吃了什麼 研究揭「早餐幾點吃」可能更影響壽命

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先別管吃了什麼 研究揭「早餐幾點吃」可能更影響壽命

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一項研究發現，早餐越晚吃，可能與較高的死亡風險相關；中午後才吃第一餐的人，風險高...
一項研究發現，早餐越晚吃，可能與較高的死亡風險相關；中午後才吃第一餐的人，風險高29%。早餐示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：大型研究發現，第一餐吃得越晚，過早死亡風險越高。
  • 重點二：中午後才吃第一餐者，全因死亡與心血管死亡風險明顯上升。
  • 重點三：晚吃早餐可能影響生理時鐘，但研究僅能顯示關聯。

早餐該怎麼吃、吃什麼一直是熱門的健康話題，有些人習慣一大早來碗健康燕麥粥，也有人偏好享用豐盛的培根煎蛋當作早午餐，但最新研究指出，影響壽命的關鍵可能不只是早餐，幾點吃第一餐也很重要。

紐約郵報（New York Post）報導，一篇刊登於歐洲臨床營養學雜誌（European Journal of Clinical Nutrition）的大型研究，對象包含超過3萬1千位40歲以上的成人，受試者需要紀錄24小時內攝取的食物和用餐時間，其中第一餐與最後一餐的間隔為進食時段；研究結果顯示，受試者第一餐吃得越晚，死亡風險就越高，中午過後才吃第一餐的人，過早死亡風險增加29%。

與早上7到8點吃早餐的人相比，在早上8點至10點之間吃早餐的人，全因性過早死亡的風險高10%，而在早上10點到中午12點吃早餐的人死亡風險高出19%。心臟病或中風等心血管疾病的死亡風險也呈現類似趨勢，與早上7到8點進食的人相比，中午之後才進食的人，心血管疾病死亡風險增加46%；而在50歲以上的族群，較晚進食的人平均預期壽命減少將近2.5年。

雖然該研究結果僅顯示「較晚開始進食」與「壽命縮短」之間存在關聯，但也進一步增加證據，顯示健康不僅取決於吃什麼，也取決於進食時間。麻省總醫院布萊根醫療體系（Mass General Brigham）一項去年的研究發現，年長者較晚吃早餐，不僅可能有較高過早死亡風險，也與憂鬱症、疲勞與口腔健康問題相關；隨著健康問題堆積，早餐時間也會延後。

其他研究也顯示，長期晚吃早餐，可能對人體的24小時生物時鐘產生負面影響，導致血糖飆升、壓力荷爾蒙濃度升高。首篇研究的資深作者單志磊（Zhilei Shan）表示，應該將較晚進食視為潛在風險指標，以及可能調整的行為，而不是直接因果關係的明確證據。研究結果也受到其他幾項因素限制，包括研究人員僅觀察單一24小時的進食時段、睡眠模式、活動時間等因素。

精華 FAQ

  • 研究顯示，受試者第一餐吃得越晚，過早死亡風險就越高；若中午後才吃第一餐，整體死亡風險明顯增加，顯示進食時間可能比早餐內容更值得注意。

  • 與早上7到8點吃早餐的人相比，早上8到10點者全因死亡風險高10%，10點到中午12點者高19%；中午後才進食者，過早死亡風險增加29%。

  • 作者強調，結果只能說明晚進食與壽命縮短有關，不能直接證明因果；且研究只觀察單一24小時飲食時段，睡眠與活動等因素也可能影響結論。

心血管疾病 燕麥 早餐

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