女子實測多次亞馬遜無人機送貨到家 「真的方便」但有2大問題

亞馬遜在部分地區提供無人機送貨服務，有居民實測後認為方便又新奇。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 漢考克多次實測亞馬遜無人機送貨，認為整體便利又新鮮。

漢考克多次實測亞馬遜無人機送貨，認為整體便利又新鮮。 重點二： 她指出無人機噪音短暫，但風壓與投放位置會影響包裹安全。

她指出無人機噪音短暫，但風壓與投放位置會影響包裹安全。 重點三：她也關注隱私與安全疑慮，仍認為新科技值得保持開放態度。

無人機 送貨不再是科幻電影場景，如今亞馬遜 已在美國部分地區提供這項服務，多種日常用品都能透過無人機直接送到家門口。大鳳凰城的居民漢考克（Tamara Hancock）根據自己多次使用無人機配送服務分享心得，除了便利與新鮮感，也談到噪音、隱私、配送安全等問題，認為這項新科技或許仍有需要改進之處，但值得保持開放態度。

Business Insider報導，漢考克表示，當她第一次發現無人機服務時，就決定試試看，身為一名教授兼內容創作者，她的頻道內容主要圍繞學習與探索，從食物到無人機配送，她都想親自了解、研究運作方式。

漢考克說，她的女兒是一名單簧管演奏家，因為單簧管簧片不是易碎物，從高處掉落也不至於碎裂，因此決定試用無人機配送。漢考克下單後，選擇了2.99元的無人機配送服務，隨即到後院等待，大約一小時後無人機抵達，因為無人機如果偵測到人或動物，就會中止配送並離開，避免傷害到任何人或動物，因此她刻意躲在樹下，讓樹遮住自己。包裹投放後，她把包裹帶進屋內拆開，確認所有物品都完好無損，整個體驗非常棒。

▲ 影片來源：YouTube＠The REAL Tamara Hancock（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

漢考克說，她的丈夫是航太工程師，而她和孩子們都是十足的科技迷，所以一提到航空之類的話題就很興奮。無人機倉庫距離她們家大約三英里，倉庫後面有一條路可以停車，可以從那裡看到無人機起飛和降落，她們一家人很喜歡把車停在那裡觀察無人機。

漢考克說，她已經使用亞馬遜無人機配送服務十多次，一方面是方便、另一方面是為了內容創作。她會評估是否願意多花幾元使用無人機配送，以購買簧片為例，使用無人機配送很划算，因為如果親自開車到樂器行購買，就需要花更多油錢。但漢考克也表示，有時候無人機配送的價差並不值得。

漢考克說，有一次女兒的學校作業需要準備材料，雖然她們可以去附近的沃爾瑪購買，但她當時正在忙著烤麵包和處理家事，所以讓無人機把東西送到家裡真的很方便，便利性是她們選擇無人機配送的重要因素。

漢考克表示，幾天前鄰居一大早收到無人機配送時，她當時還躺在床上，也聽得到無人機的聲音，不過沒有比鄰居一大早使用吹葉機更惱人。通常要等到無人機降到可以投放包裹的高度時，才比較聽得到聲音，而且整個過程不到1分鐘。她們家也位於機場航線上，平時常聽到飛機經過，因此無人機沒有造成太多困擾。她說，短短35秒的噪音，換來的是便利、新奇感和各種樂趣。

漢考克說，讓她意外的是，無人機會產生很強的風，造成明顯干擾，雖然院子目前沒有受到太大影響，但有天剛修剪完草坪，草屑確實被吹得四處飛散。她的影片下最常收到的問題是，「如果是易碎品怎麼辦？如果摔破怎麼辦？」所以她決定親自實驗，唯一找到能使用無人機配送的是一瓶飲料糖漿，裝在塑膠瓶而不是玻璃瓶內。包裹投放時撞到水泥露台邊緣，導致瓶蓋裂開並損壞。使用者原本可以選擇包裹投放的位置，但她近期遇到技術問題，暫時無法更改投放點。目前她正與亞馬遜技術團隊溝通，希望將投放位置移到草地上。

漢考克說，另一個疑問是無人機配送會不會對寵物、動物或人造成危險，但無人機的光學裝置只要偵測到下方有任何物體，就會中止配送。她21歲的兒子有一次走到後院抬頭查看無人機，配送隨即中止。無人機配送會提供1小時的配送時段，因此使用者可以大致掌握無人機抵達時間；如果家中的狗在後院，則應先帶進屋內。

漢考克的影片下也有網友提出隱私疑慮，因此她進一步調查，發現導航系統確實利用攝影機和光學裝置引導行進路線，就像特斯拉與Waymo的自駕車一樣，第一次設定配送時，系統曾提供不儲存影像的選擇；而目前此選項似乎已成為永久設定，對她而言不是大問題。

有人擔心無人機配送會讓送貨員失去工作，漢考克表示，一名在亞馬遜倉庫工作的朋友告訴她，許多員工正在接受跨職能培訓，有需要時可以調往不同工作崗位。漢考克說，無人機配送的商品有五磅的重量限制，而且必須能裝進無人機搭載的大箱子中。自己從亞馬遜訂購的多數商品都超過五磅或大於箱子尺寸，因此仍會使用一般配送服務；無人機配送只是讓部分商品更快送達的一種方式。

漢考克說，無人機送貨已成趨勢，不會消失，她過去兩年使用無人機配送的過程中，沒有看到重大的環境危害，因此她鼓勵大家至少嘗試一次，享受其中的便利與樂趣。她表示，不要因為是新科技而感到害怕，應該擁抱技術，在抱持懷疑與謹慎同時，也可以對新科技保持好奇與興奮之情。