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尼泊爾致命山洪前後落差 衛星影像曝翠綠山坡變褐色

編譯周辰陽／即時報導
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尼泊爾與西藏邊境26日發生致命山洪，沖毀多個村莊，事發前後拍攝的衛星影像顯示地貌...
尼泊爾與西藏邊境26日發生致命山洪，沖毀多個村莊，事發前後拍攝的衛星影像顯示地貌出現驚人變化。(路透)

尼泊爾與西藏邊境26日發生致命山洪，沖毀多個村莊，造成至少165人死亡，目前約1500人失蹤。事發前後拍攝的衛星影像顯示地貌出現驚人變化，災前仍可見大片翠綠山坡，如今已被大片褐色碎屑與沉積物覆蓋。

印度快報與印度時報報導，發源於西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）暴漲，洪水淹沒多個地點。國際山區綜合發展中心（ICIMOD）正與尼泊爾及中國的合作機構共同調查，高海拔地區的冰岩崩塌是否可能引發這場山洪和土石流。

ICIMOD在新聞稿中指出，根據影片畫面及災區資訊初步評估，大量冰塊與岩石碎屑可能進入波特科西河支流倫德河（Lende Khola）。研究人員認為，這可能引發突如其來的洪峰，將河水、泥沙和巨石一路挾帶至下游。

尼泊爾國家減災與管理局（NDRRMA）則在史汀生中心（Stimson Center）協助下取得Planet Labs的影像，範圍涵蓋德維加特（Devighat）、貝特拉瓦蒂（Betrawati）、哈庫貝西（Hakubesi）及夏布魯貝西（Syaphrubesi）地區，可見當地災情嚴重，部分地區整片遭洪流沖毀。

連結：https://x.com/NDRRMA_Nepal/status/2092584620248408106?s=20

其中一組相隔一天拍攝的影像分別記錄25日與26日的邊境河谷，呈現災害前後的地貌變化。錫金大學（Sikkim University）工程地質學專家古普塔（Vikram Gupta）表示，衛星證據顯示崩塌從冰川下端開始，「可以確認那座冰川末端有相當大一部分崩塌，引發這起事件，過程中可能捲入大量岩石與沉積物」。

根據災區傳回消息及NDRRMA說法，暴漲的波特科西河沖毀沿著約60公里道路分布的多個聚落，受災範圍從中國西藏的吉隆一路向下延伸至拉蘇瓦、努瓦科特的特里蘇利（Trishuli）及達丁（Dhading），其中拉蘇瓦的村莊、市集區和基礎建設工程受損或遭洪水沖毀。隨著洪水向下游移動，當局已警告波特科西河與特里蘇利河沿岸居民轉移至安全地區。

精華 FAQ

  • 根據報導，這場山洪已造成至少165人死亡，另有約1500人失蹤，且沖毀多個村莊與基礎設施，災情相當嚴重。

  • 災前影像可見大片翠綠山坡，但災後同一區域已被褐色碎屑與沉積物覆蓋，顯示地貌在短時間內遭受強烈沖刷與掩埋。

  • ICIMOD與專家初步研判，高海拔冰川下端可能發生崩塌，大量冰塊與岩石碎屑進入支流後，迅速形成洪峰並夾帶泥沙巨石下沖。

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