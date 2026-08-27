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美網／瓦林卡獲外卡仍難平眾怒 球迷：為何不一開始就給

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瓦林卡確定獲得2026年美網男單正賽外卡。（歐新社）
瓦林卡確定獲得2026年美網男單正賽外卡。（歐新社）

瑞士網球名將瓦林卡（Stan Wawrinka）確定獲得2026年美網男單正賽外卡，將有機會在退休前完成最後一屆美網之旅，但美網主辦單位先前未將他列入外卡名單的決定，仍持續遭到球迷抨擊。

41歲的瓦林卡世界排名下滑，已無法直接晉級美網會內賽；而他之所以可以遞補外卡，還是因為美國球員凱普森（Patrick Kypson）因傷退賽。

美網約1周前公布男單正賽外卡名單，曾於2016年奪冠、職業生涯拿下3座大滿貫冠軍的瓦林卡卻意外落選。由於他已宣布將在本季結束後退休，消息曝光後立即引爆球迷怒火。

面對未獲美網外卡的結果，瓦林卡當時選擇保持風度，並向紐約多年來的支持表達感謝。他在Instagram寫道：「這座城市挑戰我、推動我，帶出少數地方能讓我展現的一面。我在這裡經歷職業生涯最強烈的一些情緒，包括激戰、深夜、不可思議的氣氛，以及球迷的愛。」

他回憶2016年在紐約奪冠的經歷說：「在這座不夜城贏得美網，永遠會是我人生中最偉大的時刻之一。」

不過，美網26日又突然宣布，因為凱普森因傷退出釋出名額，瓦林卡獲得男單正賽外卡。

消息公布後，球迷雖然對瓦林卡能參加美網感到高興，卻未因此消除對美國網球協會（USTA）最初決定的不滿。有球迷批評，必須等到凱普森受傷，主辦方才願意把外卡給一位「美網冠軍、3座大滿貫得主」。還有網友質疑：「你們不能假裝很愛他，一周前是怎麼對待他的？」 

也有球迷以「輿論贏了」形容美網最終結果。

2026年美網男單正賽將於8月30日展開，瓦林卡也將迎來退休前最後一次美網賽事。

精華 FAQ

  • 美網先公布外卡名單時，瓦林卡意外未被列入，主辦單位並未立即給他名額。由於他世界排名下滑，無法直接晉級會內賽，因此只能等待遞補機會。

  • 美國球員凱普森因傷退賽後釋出名額，USTA才將男單正賽外卡補給瓦林卡。這讓他得以參加2026年美網，也成為退休前最後一次美網之旅的機會。

  • 球迷認為瓦林卡是2016年美網冠軍，且擁有3座大滿貫，理應一開始就獲得外卡。直到凱普森受傷才補發名額，讓外界質疑主辦方態度前後不一。

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