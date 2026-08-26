10部百看不膩甜寵古裝劇 丁禹兮「陳芊芊」高糖、「卿卿日常」一集上癮

劇迷心中適合反覆重看的10部古裝小甜劇。圖為「傳聞中的陳芊芊」。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 搜狐推薦10部適合重看的古裝小甜劇，從《傳聞中的陳芊芊》到《卿卿日常》，都以輕鬆戀愛、強CP感與快節奏喜劇吸引觀眾。

近年古裝劇雖然不缺愛情線，但「花開錦繡」、「逐玉」、「折腰」及「九重紫」等作品更強調家族鬥爭、權謀與人物成長，單純以輕鬆戀愛為主的甜寵劇相對減少。根據搜狐報導推薦，若想暫時放下沉重劇情，趙露思、丁禹兮 「傳聞中的陳芊芊」、任嘉倫 、譚松韻「錦衣之下」，以及白敬亭 、田曦薇「卿卿日常」等10部作品，仍是劇迷心中適合反覆重看的古裝小甜劇。

推薦一：「傳聞中的陳芊芊」

「傳聞中的陳芊芊」是丁禹兮打開知名度的重要作品，當年沒有大製作及熱門IP加持，卻憑藉劇本、節奏及主演火花成功突圍，至今仍被視為近年相當成功的高糖古裝喜劇。

故事描述編劇陳小千意外穿進自己創作的劇本，成為原本活不過3集的小配角陳芊芊。為了改寫結局，她利用對劇情的了解努力自救，卻與玄虎城少主韓爍逐漸產生感情。作品台詞幽默、節奏快速，戀愛線甜而不膩，故事也保有基本邏輯。

推薦二：「錦衣之下」

任嘉倫、譚松韻主演的「錦衣之下」，劇情本身雖不算特別新穎，男女主角之間的代入感與CP火花卻成功撐起整部作品。兩人分別飾演冷面錦衣衛陸繹與活潑女捕快袁今夏，從共同查案到逐漸動心，互動自然又有層次。

該劇播出多年後仍有不少觀眾期待兩位演員再次合作，許多劇迷重刷時更把焦點放在感情線。任嘉倫的克制與譚松韻的靈動形成互補，也讓這對螢幕情侶成為古裝甜寵劇中的經典組合。

推薦三：「天雷一部之春花秋月」

李宏毅、趙露思主演的「天雷一部之春花秋月」改編自小說「穿越之天雷一部」。故事描述春花為尋找真愛，透過虛擬實境進入武林世界，先後遇上腹黑邪魅的上官秋月與溫文儒雅的蕭白，展開一段笑鬧又浪漫的三角關係。

該部作品雖是2019年的低成本網路劇，仍憑藉輕鬆設定及人物魅力獲得不錯評價。上官秋月表面溫柔、實際心思深沉，與呆萌春花之間的互相試探及調戲，是全劇最大看點，也再次展現趙露思駕馭古裝甜劇的能力。

推薦四：「念念無明」

胡丹丹、楊澤主演的短劇「念念無明」被形容為古裝版「史密斯任務」，豆瓣評分6.8。故事描述江湖女鏢人司小念與暗衛指揮使晏無明一見鍾情，成婚後各自隱瞞真實身分，努力在對方面前維持柔弱平凡的形象。

該劇篇幅精簡，故事推進毫不拖泥帶水，動作、愛情及喜劇元素安排緊湊。作品由曾慶傑執導，其後也拍攝「九重紫」、「逐玉」等劇；即使規模不及高成本長劇，畫面質感與節奏仍獲得肯定，播出時更在多部熱門作品夾擊下衝上熱搜。

推薦五：「祝卿好」

袁冰妍、鄭業成主演的「祝卿好」，描述性格張揚的長樂郡主劉泠主動追求冷面錦衣衛沈宴。女主角初次見面便積極示愛，男方卻始終保持克制，兩人在查案及互相較勁中，展開歡喜冤家式的追愛旅程。

該劇豆瓣評分6.9，雖因部分情節遭刪減，使敘事偶爾顯得不夠連貫，但袁冰妍的活潑表演與鄭業成冷面悶騷的角色形象相當契合。男女主角的選角與CP感，成功彌補劇情上的不足，甜度也符合小甜劇觀眾期待。

劇迷心中適合反覆重看的10部古裝小甜劇。圖為「祝卿好」。（取材自豆瓣）

推薦六：「絕世千金」

龔俊、鄭湫泓主演的「絕世千金」改編自橙光遊戲「好色千金」，先後推出3部作品，也是龔俊因「山河令」走紅前較具代表性的甜寵劇。

該部劇情描述宅女林洛景穿越進遊戲，成為被安排賜婚的宰相千金，必須找到真正的男主角才能返回現實。她先後遇見霸道深情的鍾無寐、內斂侍衛柳修文、風流富商之子江軒宇及多名性格不同的男子，多線感情與遊戲闖關設定交織，整體風格輕鬆又搞笑。

推薦七：「戀戀江湖」

姜貞羽、楊仕澤主演的「戀戀江湖」，描述花痴少女于盛優被迫嫁給外型俊美、心智卻如孩童般單純的宮遠修，兩人從婚後相處逐步培養感情。

宮遠修雖然行為天真，卻是十足的寵妻角色，凡事以妻子的想法為優先，還經常黏著對方撒嬌。作品台詞偏向現代口語，笑點密集，先婚後愛的情節也沒有過多沉重衝突，適合想輕鬆追劇的觀眾。

推薦八：「惹不起的殿下大人」

唐曉天、黃日瑩主演的「惹不起的殿下大人」，延續「惹上冷殿下」系列的甜寵喜劇風格。當紅偶像涂思熠意外受困遊戲世界，成為具有音樂才華的王爺；女友林錚錚為了救他也進入遊戲，卻發現對方已完全不記得自己。

女主角因此展開主動追愛，試圖重新喚起男方記憶，也形成王妃追求王爺的反差設定。唐曉天與黃日瑩的古裝造型受到肯定，兩人近年雖多在大型古裝劇中擔任配角，早期這部作品仍留下鮮明印象。

推薦九：「怎敵她千嬌百媚」

林允、方逸倫主演的「怎敵她千嬌百媚」，是2025年評價不差的小成本古裝偶像劇。故事描述家道中落的羅令妤帶著妹妹投奔陸家，途中意外與陸家三公子陸昀結怨；再次相遇後，男方又誤會她企圖攀附權貴，兩名驕傲角色在互相嫌棄中逐漸動心。

該部劇版相較原著，將女主角的人設調整得更加正向。部分情節雖不宜過度追究邏輯，但林允與方逸倫之間具有火花，歡喜冤家的拉扯也輕鬆有趣，適合偏愛「嘴硬心軟」感情模式的觀眾。

推薦十：「卿卿日常」

白敬亭、田曦薇主演的「卿卿日常」改編自小說「清穿日常」，劇版拿掉清朝背景與穿越設定，另行建立架空的九川世界。故事描述韜光養晦的新川六少主尹崢，與只想回鄉安穩生活的李薇先婚後愛，在狀況不斷的婚後生活中逐漸理解彼此。

該部作品節奏明快、笑點自然，即使偶爾出現虐心衝突，通常也會迅速解決，不會長時間消耗觀眾情緒。劇情同時融入女性成長及現代價值觀，主配角皆有發揮空間；田曦薇的甜美活潑與白敬亭的沉穩形成強烈CP感，也讓該劇成為容易從第1集一路追下去的甜寵佳作。

劇迷心中適合反覆重看的10部古裝小甜劇。圖為「卿卿日常」。（取材自豆瓣）