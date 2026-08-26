以為彼此都有存錢...7旬夫妻各管各的錢 退休13年後驚覺破產危機
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隨著雙薪家庭的增加，夫妻各自管理財務的家庭並不罕見。雖然「各管各的錢」能讓雙方自由支配資金，但同時也存在著「難以掌握家庭整體資產狀況」的隱憂。日本媒體「THE GOLD 60」報導了一對日本退休公務員夫妻，因長期採取家計獨立的模式，意外面臨晚年破產危機的案例。
根據報導內容，安德（化名，73歲）與妻子年子（化名，73歲）目前居住在市區的獨棟房中，兩人只有一位已經結婚且現年40歲的女兒，女兒目前與家人定居於新加坡。
安德與年子婚後就各自管理財務，且因雙方收入不低，都以為對方會存錢理財，因此從未過問對方的財務狀況。60歲退休時，夫妻倆合計領取了約4,000萬日圓（約25萬美元）的退休金，加上每月合計約30萬日圓（約1,800美元）的年金收入，覺得生活無虞，退休後經常出國旅遊，換進口車，還資助女兒經濟，生活方面從未省錢。
直到需要整修房子，才發現兩人都拿不出整修費300萬日圓（約1.8萬美元）。對帳後驚覺在退休13年後，夫妻倆存款加起來竟然只有700萬日圓（約4.3萬美元）。這時他們終於意識到，自己已經站在「晚年破產」的邊緣。
調查指出，「高達73%的雙薪家庭，夫妻財務各自獨立」。理財規劃顧問辻本剛士提醒，夫妻財務各自獨立有以下幾項隱憂：
•難以掌握家裡的總儲蓄金額。
•夫妻之間難以建立共同的儲蓄目標。
•容易因為生活費的分攤方式產生剝削感。
辻本認為，安德夫妻的問題不在於「財務分開管理」，而是沒有確認彼此的資產狀況，盲目相信「對方有錢」。因此，不要認為談錢傷感情，必須計算「退休後需要多少資金」，依此設立共同目標。此外，開設「夫妻共用帳戶」，每月固定存一筆錢進去，所有生活開支都從這個帳戶支出，也是很好的解決方法。
辻本建議，夫妻之間不論是否財務獨立，退休後的生活是兩個人的事。絕不能抱著「對方應該有存錢」的敷衍態度，應定期共享資產狀況，才是安享晚年的關鍵。
因為兩人婚後長期各自管理財務，彼此都以為對方有存錢，卻從未核對整體資產。退休後花費不手軟，最後在需要整修房屋時才發現存款遠低於預期。 夫妻在60歲退休時，共領到約4,000萬日圓退休金，每月還有約30萬日圓年金收入，因此認為生活無虞，退休後甚至常出國、換車，也資助女兒生活。 專家認為重點不是財務分開，而是不能不確認彼此資產。建議夫妻先算出退休所需資金，共同設定儲蓄目標，並可設夫妻共用帳戶，定期共享財務狀況。
精華 FAQ
因為兩人婚後長期各自管理財務，彼此都以為對方有存錢，卻從未核對整體資產。退休後花費不手軟，最後在需要整修房屋時才發現存款遠低於預期。
夫妻在60歲退休時，共領到約4,000萬日圓退休金，每月還有約30萬日圓年金收入，因此認為生活無虞，退休後甚至常出國、換車，也資助女兒生活。
專家認為重點不是財務分開，而是不能不確認彼此資產。建議夫妻先算出退休所需資金，共同設定儲蓄目標，並可設夫妻共用帳戶，定期共享財務狀況。
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