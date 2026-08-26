男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

鮭魚擁有超強抗氧化力，是營養師推薦的7大奇蹟食材之一，中高年族群可透過回春飲食維持體力並延緩老化。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Farhad Ibrahimzade）

AI摘要 文章摘要整理： 日本營養師推薦50歲後男性多吃牡蠣、鮭魚、青背魚等7大食材，搭配涼拌納豆青花菜，盼透過飲食改善疲勞、維持體力並延緩老化。

隨著年齡增長與工作壓力愈來愈大，中高年男性上班族很容易疲勞累積、提不起勁。日本媒體「PINZUBA NEWS」分享了營養師望月理惠子推薦的回春食材與料理，幫助中高年族群透過特定食材維持體力並延緩老化。

專家推薦的「7大奇蹟食材」如下：

一、牡蠣（貝類）：

牡蠣富含牛磺酸，具有清除老化細胞的功效，有助於消除老化引起的不適，延長健康壽命。此外，數據顯示，攝取較多牛磺酸的中高年族群，較容易維持肌肉力量。扇貝、章魚等海鮮也含有大量牛磺酸。貝類含有的鋅是精子生成與維持性功能的重要營養素。

二、鮭魚：

鮭魚富含蝦紅素，其抗氧化力是維生素E的一千倍左右，有助於改善肌膚斑點與皺紋。此外，鮭魚含有的維生素D也是魚類中的佼佼者，可提升免疫力，促進脂肪代謝。

三、青背魚（如秋刀魚）：

青背魚富含Omega-3脂肪酸，有助於淨化血液，守護血管健康、預防疲勞。此外，秋刀魚等迴遊魚類的肌肉中含有抗疲勞的有效成分，對於預防大腦疲勞和精神疲勞十分有益。

四、優格：

優格中的乳酸菌能讓腸道黏膜回春，打造不易發胖的體質。比菲德氏菌則能讓腸道保持弱酸性，抑制引發老化與口臭的壞菌。

五、藍莓：

藍莓含有的花青素是一種多酚，能強化微血管。將藍莓混入優格中一起食用，有利於腸道健康。

六、納豆（大豆製品）：

納豆等大豆製品除了清除腸道中的老廢物質外，其含有的多胺還能抑制體內脂質氧化，使皮膚和內臟器官保持年輕狀態。

七、青花菜：

青花菜含有的吲哚-3-甲醇能調理體質，讓男性荷爾蒙睪固酮更有效地發揮作用，提升男性功能。此外，青花菜富含的蘿蔔硫素除了抗氧化，還能提高肝臟的解毒能力。

🥦專家推薦的最強回春料理「涼拌納豆與青花菜」

這道料理的作法很簡單，即使是獨居男性、喪偶的高齡男性或單身者，也能輕鬆製作：

1.將青花菜切成小朵，放入耐熱容器並蓋上保鮮膜。放入微波爐，以600W加熱約1分半。

2.放涼後瀝乾水分，放入納豆拌勻。

3.加入納豆醬料與1小匙醬油拌勻。

4.依個人喜好撒上芝麻或柴魚片，即可享用。