物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版

Hidden Valley牧場沙拉醬、家樂氏彩虹水果圈和純品康納柳橙汁等13項知名品牌的旗艦商品都被認為價格太高，且市面上有價錢實惠的平替版或超市自有品牌版本，因此被評為不建議購買。彩虹水果圈示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

AI摘要 文章摘要整理： 在通膨與預算壓力下，美國消費者紛紛轉向更便宜的自有品牌與平替品，讓多項知名日常品牌的高價優勢逐漸消失。

麥當勞 （McDonald's ）、固特異（Goodyear）、泰諾（Tylenol）和蘋果（Apple ）等品牌不僅廣為人知，還在很多美國人的家裡或生活中佔據穩固地位，但近年來，這樣的連結正逐漸瓦解，食品雜貨領域尤為明顯，一般人的財務困境加上通用品牌和超市自有品牌的興起，促使消費者捨棄知名品牌，轉而購買其他替代品。

今年的購物環境，特別是在通膨加劇的情況下，讓傳統品牌的高零售成本顯得更為突出，消費者對此很不滿意；The Takeout報導列舉出13項今年8月不再物超所值的旗艦產品，因為市面上出現品質相近且價格更低的替代品，讓這些知名品牌的商品變得不再吸引人。

1. 皇冠威士忌（Crown Royal）

很多人覺得好市多（Costco）自有品牌科克蘭的加拿大威士忌（Canadian whiskey）和皇冠威士忌比起來毫不遜色，甚至有鑑賞家也這麼認為，價格卻只有皇冠威士忌的一半，讓越來越多人選擇這款口感香甜滑順、帶有木桶香氣的威士忌。

2. 純品康納柳橙汁（Tropicana orange juice）

冰箱裡常備的純品康納柳橙汁是很多人的童年回憶，如今這款果汁在柳橙汁市場的主宰地位正逐漸下降，價格是主要原因之一，一瓶46盎司的柳橙汁售價5元，容量多一倍的可以賣到9元，都不便宜，但Aldi的自有品牌Nature's Nectar，52盎司的柳橙汁只要大約4元，甚至有消費者說Nature's Nectar的柳橙汁比純品康納更好喝。

3. Hidden Valley牧場沙拉醬（Hidden Valley ranch dressing）

在沃爾瑪，可以花2.39元買到一罐Hidden Valley牧場沙拉醬，聽起來不貴，但沃爾瑪的自有品牌Great Value的牧場沙拉醬售價2.32元，份量卻是Hidden Valley的兩倍。此外，也有消費者認為，購買名牌牧場沙拉醬是浪費錢的行為，因為這種調味品很容易在家自製。

4. Hellmann's美乃滋（Hellmann's mayonnaise）

Hellmann's 曾是美國美乃滋市場中的佼佼者，但隨時代變遷，曾經的輝煌成就也黯然失色，即便在Aldi，一瓶標準、30盎司的Hellmann's美乃滋要價將近7元，而Aldi有類似的美乃滋，名為Burman's，同樣30盎司只要3元，不僅價格實惠，品質也毫不遜色。

5. 開特力（Gatorade）

開特力幾十年前問世時堪稱創新，但如今很多飲料商已迎頭趕上，其他品牌也有一樣含糖的電解質飲料，口味也很多種，價格便宜很多。像CVS這樣的地方開特力很貴，一瓶28盎司賣3元，沃爾瑪八瓶裝、一瓶20盎司的開特力售價7元，但自有品牌的運動補水飲料（Great Value Sports Hydration Beverage）一樣7元，但是是一瓶12盎司、18瓶裝。

6. 家樂氏彩虹水果圈（Froot Loops）

主流品牌的穀物食品零售價高得驚人，大包裝的家庭尺寸在沃爾瑪打折時是4.48元，但Great Value名為Fruit Spins的彩虹水果圈大包裝僅售約3元，Aldi的Millville水果圈一般包裝才賣2元。

7. 亨式番茄醬（Heinz ketchup）

亨式番茄醬不斷漲價，Aldi的簡單自然有機番茄醬一罐24盎司只要2元，味道也做得很棒，更是亨式番茄醬粉絲說他們唯一會買的他牌番茄醬。同樣難以抗拒的還有Great Value的番茄醬，64盎司裝只要約3元，而亨式番茄醬的價格則是一罐14盎司賣3.28元。

8. 家樂氏玉米片（Kellogg's Corn Flakes）

Millville的玉米片一盒18盎司，只要2.45元就能買到被某些人稱為最好吃的玉米片，Great Value的玉米片比Millville更便宜，打折時只要1.97元，好吃又不貴，而家樂氏玉米片在沃爾瑪的售價是一盒9.6盎司賣將近4元。

9. Tostitos玉米片（Tostitos）

消費者現在可選購的玉米片種類很多，Tostitos不再居於霸主地位。在Target，一包12盎司的Tostitos約5元，但一包13盎司的Great Value玉米片只要約2元，Aldi販售的Clancy's玉米片一包13盎司只要2元。

10. 卡夫罐裝起司（Kraft Easy Cheese）

Great Value的Wow!起司噴霧一罐8盎司，售價只要2.67元，但卡夫罐裝起司在沃爾瑪一罐5.57元，Aldi的版本、Clancy's Say Cheese價錢和Great Value差不多，有些人認為味道更好。

11. Kerrygold奶油（Kerrygold butter）

Kerrygold的產品讓人難以抗拒，可惜好市多已迎頭趕上。在好市多，四塊8盎司裝的Kerrygold奶油賣18.15元，但來自紐西蘭的科克蘭草飼奶油一樣的份量只要13.61元，口感和Kerrygold不相上下，有網友說兩個品牌完全吃不出差別。

12. 可口可樂

沃爾瑪兩公升的可口可樂一罐將近5元，但仿製品Signature Select Cola在Instacart上的售價只要1.79元。不想買仿製品也可以，很多人喜愛的Aldi兩公升Summit Cola只要1.09元，沃爾瑪兩公升的Sam's Cola只要1元。

13. Horizon有機牛奶（Horizon organic milk）

Horizon一直是有機牛奶的標竿品牌之一，但如今今非昔比，很多品牌崛起，但價格沒有像Horizon那樣大幅上漲。沃爾瑪半加侖的Horizon有機牛奶約6元，這已算是比較便宜的價格了。Aldi的Simply Nature的有機全脂牛奶只要約4元，如果要囤貨，好市多的科克蘭有機牛奶三瓶半加侖包裝，只賣13.50元，品質被顧客認為非常出色。