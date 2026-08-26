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搭飛機最討厭遇到哪種人？不是椅背後傾 美調查揭答案

編譯周辰陽／即時報導
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美國一項最新調查顯示，搭飛機最大的摩擦來源是乘客使用手機、筆電等電子裝置打電話、...
美國一項最新調查顯示，搭飛機最大的摩擦來源是乘客使用手機、筆電等電子裝置打電話、視訊通話，或不戴耳機觀看影片。至於在飛行途中把椅背向後傾，則有51%的受訪者認為可以接受。資料照片。（路透 / alamy）

機艙內空間狹窄，加上大眾對飛行禮儀看法不一，很容易引發摩擦。不過，美國一項最新調查顯示，旅客對於誰才是空中不良行為的罪魁禍首似乎看法一致，答案就是其他旅客。

CBS新聞25日報導，旅遊網站The Points Guy（TPG）與YouGov針對2500名美國成年人進行的民調發現，機上最大的摩擦來源是乘客使用手機、筆電等電子裝置打電話、視訊通話，或不戴耳機觀看影片。40%的受訪者認為，航空公司應禁止在機上打電話及視訊通話；27%則表示，這類噪音是最令人惱火的乘客行為。

TPG執行編輯布萊恩（Becky Blaine）表示，這種情況在候機區也很常見，有人用手機看影片時把音量開到最大，而且不分年齡，「你會看到小孩用iPad，也會看到年長者用手機。」

至於爭論已久的椅背後傾問題，TPG民調發現，51%的成年人認為乘客可以在飛行途中把椅背向後傾，只有10%的受訪者認為任何時候都不應該這麼做。另外，TPG也認為，中間座位乘客空間最為侷促，因此有權使用兩側扶手，但只有11%的受訪者認同。

美國人搭飛機時往往穿著舒適，經常選擇有彈性或寬鬆的衣物，有些人甚至穿睡衣搭機。美國運輸部2025年曾發起宣導活動，鼓勵民眾搭機時穿得更得體，運輸部長達菲（Sean Duffy）當時呼籲：「打扮一下再去機場、幫助陌生人，並保持好心情。」

不過，TPG與YouGov的調查顯示，超過七成受訪者認為，最合適的搭機穿著就是「任何舒適的衣服」，包括休閒運動服和居家服；只有9%認為乘客應穿著較正式的服裝。至於睡衣，似乎仍是少數中的少數，僅1%認為穿睡衣搭機沒問題。

精華 FAQ

  • 調查顯示，乘客最反感的是使用手機或筆電時外放聲音，例如打電話、視訊通話，或不戴耳機看影片，這類噪音被視為機上主要摩擦來源。

  • 民調指出，51%的成年人認為飛行途中可以把椅背向後傾，只有10%認為任何時候都不該這麼做，顯示多數人對此接受度仍較高。

  • 超過7成受訪者認為搭機穿著「任何舒適的衣服」最合適，包括休閒運動服和居家服；只有9%偏好正式服裝，僅1%認為穿睡衣沒問題。

民調

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